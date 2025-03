Karina Raponi: Escritora

Por Raúl Ezequiel Poletti

– ¿Qué formación integral tenés?

– Estudié Ingeniería en Sistemas de Información en la UTN, y recientemente cumplí los 25 años de egresada, así que podría decirse que ya vengo trabajando un cuarto de siglo, ininterrumpidamente en el área de sistemas, iniciándome como programadora y más tarde avanzando con tareas de análisis, gestión y atención de mesas de ayuda principalmente atendiendo a clientes internos en distintas empresas nacionales o internacionales.

En el medio, también inicié un master en Minería de datos y explotación del conocimiento, en la UBA disciplina por demás interesante, que se vale de herramientas y técnicas de gestión de distintos set de datos, sobre los cuales principalmente se buscan administrar la información disponible para deducir comportamientos o patrones, detectar fraudes, anticipar comportamientos, detectar diagnósticos y muchísimas aplicaciones en diversas disciplinas.

Y últimamente, me fui también formando más en materia de desarrollo del lenguaje literario, asistiendo a distintos talleres, tomando contactos con grupos afines al arte literario, poético principalmente. Recientemente me sumé también a cursar una diplomatura en filosofía en la UNSTA, Universidad Santo Tomas de Aquino y aspiro próximamente poder sumarme a la currícula que ofrecen sobre teología. Respecto a tutores o profesores literarios tomé contacto con Natalia Litvinova, Tom Maver, Hernan Isnardi, Osvaldo Bossi, Martin Vazquez Grille, entre otros.

– ¿Cómo empezaste a escribir?

– Empiezo a escribir, casi como terapia reconstitutiva y balanceadora para mi lucidez mental, al menos la que consideraba que mi proceso laboral y mi vida en general exigía. Sentía que el avance progresivo en lo que iba demandando mi carrera profesional, necesitaba un cable a tierra, un contrapeso considerable para resistir y a donde pivotear cuando la razón a mi disposición, se veía algo colapsada. No queda otra en ese momento, que habilitar el compartimento de flexibilidad mental…y allí, comencé un poco ese regreso a mis fuentes, me trajo a la memoria lo que fue mi disfrute de todas las disciplinas literarias que cursé en la escuela primaria y secundaria. y sentí que quería volver ahí… a reaprender a leer y a escribir. Eso fue cercano a cumplir mis cuarenta años, algo así, como inicia el Dante en su Divina Comedia,describiría bastante bien mi paisaje existencial de aquel momento:

Nel mezzo del cammin di nostra vita/mi ritrovai per una selva oscura,/

ché la diritta via era smarrita./Ahí quanto a dir qual era è cosa dura/

esta selva selvaggia e aspra e forte/che nel pensier rinova la paura!

En medio del camino de nuestra vida/me vi perdido en una selva oscura,

la buena senda errada y la andadura,/cuando el alma vagaba adormecida.

Largo fuera contar, que no se olvida, como era aquel lugar de desventura

y es solo recordar tanta amargura, y la mente quedar despavorida.

– ¿Cuántos libros tenés publicados?

Empecé escribiendo un primer poemario, casi como autoregalo por mis cuarenta años, que titulé “Jazmines y paralelepipedos”, un evocar bastante catártico y sanador, que me permitió atravesar mis bipolaridades más críticas y desdramatizar un poco las dicotomías personales. En ese libro desarrollo 4 capítulos, y 40 poemas, que dejo encabezados por dos comentarios cada uno, uno duramente crítico y otro bastante contenedor y empático, que mi yo poético va presentando para ir atravesando las estaciones de mi recuerdo personal. Sobre todo hablo de mis amores de adolescente, más desencuentros que amores, miedos y dolores sufridos. Luego tengo un capítulo dedicado a la familia, amiga, paseos o lugares de la infancia. Todo esto constituyó un primer libro que fue un gusto difundir como souvenir en mi reunión de cumpleaños.

Luego siguieron “Ronda politeista”, donde me permití el deleite de acompañarme para revisión y compilación por Natalia Litvinova, quien también me escribió el prólogo y a quien agradezco y admiro mucho, por su profunda belleza y entrega en toda su actividad. Me empujó a un trabajo intenso y detallista, ayudándome con su mirada a depurar y emprolijar lo que quería ir expresando. Editado por “Ediciones en danza” y que fue presentado en el Colegio de Abogados de San Isidro, con el acompañamiento institucional del Círculo de poetas de Boulogne Sur Mer, en 2017.

Después vino otra edición de bolsillo, y un breve pero también querido poemario “Elemento:juego”, que edité junto a Patricia Bence Castilla y su editorial Ruinas circulares, un trabajo donde me propuse mostrar desde diferentes ángulos, la distensión y nueva dimensión que surge de la expresión poética impregnada con un sentido lúdico y despreocupado. Eso fue para el año 2019.

Y en 2024, mi poemario más reciente, “Mañana será otro poema” que fue editado en Madrid, España, formando parte de la Colección Prometeo Desencadenado, de Lord Byron Ediciones.

– ¿Desde cuándo estás en el Círculo de Poetas de Boulogne?

Desde el año 2015, entro en contacto con el Círculo de Poetas de Boulogne. Tenía ganas de integrar mi trabajo poético particular, con alguna actividad cultural que promoviera dichas acciones y una participación social. Y encontré en este espacio una oportunidad de compartir la lectura de mis poemas, como así también ser parte de variadas actividades culturales que podían llevarse a cabo dentro del municipio de San Isidro y provincia de Buenos Aires. Así es que empiezo a participar en festivales poéticos, rondas de lectura, concursos de poesía, visitas a colegios, participación en antologías y variadas actividades culturales. El círculo de poetas de Boulogne Sur Mer, ONG que cuenta con el apoyo de la municipalidad de San Isidro y es presidido por la doctora Maria de los Angeles Durante, a su vez lleva editados una serie de libros dedicados principalmente a la difusión de poesía en las escuelas de nivel primario y secundario. Pude participar ahí de las ediciones de “Provincias Argentinas”, “Ronda infantil I y II, “25 Aniversario Antologia Poetica del Círculo de poetas de Boulogne Sur Mer”. También estos trabajos me han permitido ir conectándome con otros poetas, escritores y artistas de diferentes latitudes y me ha llevado entre otras cosas a participar de una experiencia que me resultó sumamente enriquecedora, que fue el Congreso Mundial de Letras Hispanas Miguel de Cervantes, realizado en el año 2018 y donde he tenido el honor de dar a difusión mi poemario “Ronda politeista” en el auditorio de la Universidad de Alcalá y conocer el salon de entrega de los premios Cervantes, en Alcalá de Henares, ciudad natal del autor del Quijote. Debo agradecer principalmente aquí, a la gestora de esta increíble promoción cultural a Lucy Carlosama, quien dirige la organización Asorbaex, de intensa labor humanista en favor de la difusión de valores culturales y la inclusión y desarrollo de todos los individuos. Agradecimiento a ella y abrazo a todos los embajadores culturales girasol

– ¿Cómo surgió tu último libro?

Mi último libro, “Mañana será otro poema”, surge buscando recopilar los últimos poemas, dandole una perspectiva más filosófica, ascética, buscando desarrollar temáticas de índole metafísicas, religiosas, espirituales, sin dejar de buscar siempre un asidero terrenal y en lo posible volcar imágenes y lugares de común acceso por su simpleza y reconocimiento universal. Creo que se siente el influjo que me han dejado lecturas de autores como Hugo Mujica, Alda Merini, Santa Teresa, Edith Stein entre otros.

– ¿Cómo pueden seguirte en redes sociales y obtener tu libro?

– Me buscan como Karina Raponi, en mi página de facebook, o instagram, desde las que contesto personalmente. Mis libros, lo pueden buscar en cualquier explorador.