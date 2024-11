Malvinas Argentinas se consagra como la sede del Alfajor Bonaerense con el primer Festival Regional

El evento reunió a más de 25 productores de todo el país, impulsando la cultura y el emprendimiento. Con actividades para toda la familia, se realizó viernes, sábado y domingo en las inmediaciones del Palacio Municipal.

Este fin de semana, Malvinas Argentinas fue sede del primer Festival Regional del Alfajor Bonaerense, un evento que reunió a más de 25 productores de alfajores de todo el país, con el objetivo de instaurar al municipio como la sede oficial del alfajor bonaerense y ayudar a los emprendedores.

El evento, organizado por la Asociación de Cocina Regional Argentina (ACRA), la Cámara Argentina del Alfajor (CAA) y la Municipalidad de Malvinas Argentinas, tuvo como centro de atención la competencia para elegir al mejor alfajor, que coronó a los ganadores en distintas categorías. Además, los asistentes pudieron disfrutar de charlas especializadas sobre la historia y la elaboración de este dulce tradicional, un taller de cocina para niños donde los más pequeños crearon sus propios alfajores, y la creación de un árbol de Navidad de alfajores con más de 6.000 unidades.

El evento también contó con la presencia del intendente Leo Nardini, quien dijo: “Es trabajo genuino de la provincia de Buenos Aires, así que muy contentos de que la familia lo pueda disfrutar, esa es la esencia de lo que queremos ser. Y promoviendo el trabajo y a los emprendedores, por el gran potencial que hay en nuestro país y nuestra provincia”.

Por su parte, Cristian Ponce De León, presidente de ACRA, destacó el impulso a los emprendedores del rubro: “Estamos muy contentos y entusiasmados, agradecidos con el intendente y el senador Vivona por potenciar a los emprendedores dedicados a este rubro, que está teniendo mucho auge en todo el país, pero especialmente en la Provincia de Buenos Aires. Y además, son eventos que impulsan a todo el municipio”, expresó.

Andreina Tommasi, directora de Alfajores La Maga de Entre Ríos, campeones argentinos 2024 del evento organizado por ACRA y la Cámara Argentina del Alfajor, resaltó la magnitud del evento: “Estamos fascinados, no me imaginaba la magnitud de este evento, es un lugar maravilloso que no conocíamos. Es una experiencia hermosa porque te da mucha visibilidad y te permite desarrollar nuevos vínculos”.

Otros productores también compartieron su entusiasmo, como Caterina Méndez de Zendem Alfajores de Lanús, quien expresó: “Es hermoso Malvinas, vino mucha gente. Es espectacular que sea gratuito porque atrae mucho a la gente”. Por su parte, Claudio Greco de Delicias Lichy’s de Merlo destacó: “Esto nos da la posibilidad de vender, crecer, expandirnos y que conozcan nuestra marca. La organización fabulosa, nos han facilitado todas las comodidades, así que muy agradecidos”.

Durante el encuentro se descubrió una placa conmemorativa, que dice: «Por el Camino del Alfajor Argentino Km0», un símbolo de la importancia de este dulce en la historia de la región.

Con esta primera edición, Malvinas Argentinas se posiciona como el punto de referencia de este producto, y se reafirma el compromiso de continuar con la realización de este evento.

También estuvo presente la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado.