La UCeDe jugará fuerte en la Provincia de Buenos Aires

El iconico partido liberal, nacional, se apresta a poner todo su peso territorial en la provincia de Buenos Aires, madre de todas las batallas en las elecciones 2025.

Es por eso que reunió por primera vez a gran parte de su dirigencia en la ciudad de Lanús. El mitin estuvo encabezado por el presidente del Comité Nacional Andrés Passamonti y estuvo como invitado principal el secretario de integración socio urbana Sebastián Pareja, armador principal de La Libertad Avanza en territorio bonaerense. Más de 100 dirigentes de todas las secciones electorales compartieron la cena.

Pareja, habló del cambio que estaba llevando a cabo el presidente Milei y el enorme trabajo que había por delante para consolidar ese cambio. A su tiempo hicieron uso de la palabra Marcelo Arroyo y otros dirigentes de la provincia y de otros distritos del país, quienes manifestaron su apoyo al armado político y comprometieron su esfuerzo en pos del proyecto.

Cerró el evento, Andrés Passamonti quien hizo un repaso de cómo había crecido la estructura partidaria en pocos meses, pidiendo a los presentes redoblar esfuerzos. “No estamos pensando en alianzas, estamos enfocados en consolidar la UCeDe, “El partido está en evolución, no somos los economicistas de los 90’, somos liberales humanistas y sumaremos a todos aquellos decepcionados de dirigencias vetustas. No mediremos ‘liberalismo en sangre’. Como liberal, no me gustan los personalismos ni los dogmatismos. Trabajaremos codo a codo, nos pararemos por encima de las grietas, pasadas y presentes, transformaremos el voto bronca en voto racional”.