En tren de importantes reuniones

Por Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El pasado 5 de agosto me reuní con Miguel Werner representante de la HJ International Graduate School for Peace and Public Leadership de New York

Es Presidente de la Asociación Civil para la Paz Universal. Capítulo Argentino de la Universal Peace Federation.

Promotor del Congreso Mundial de Diálogo Interreligioso e Intercultural,

con el fin de aunar criterios de trabajo conjunto y establecer vínculos interinstitucionales académicos.

Ese mismo día, me reuní con el Presidente de UCADE, Pedro Andrés de Tejada, Alejandro Romero Presidente UCADE ex General Sarmiento y la Dra. Florencia Resina

Directora General acceso a la justicia de la provincia de Salta, Ministerio de Seguridad y Justicia Programa de Atención Integral a Personas Refugiadas y Migrantes. Salta como Ciudad Solidaria desde 2019 Convenio firmado con ACNUR y ONU.

En ambos casos, enviaron saludos y felicitaciones al intendente de José C. Paz Mario Alberto Ishii (Secretario Ejecutivo de Red de Ciudades del Aprendizaje UNESCO) por todas sus obras, gestión y comunicación.