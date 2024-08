Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires

Resumen informativo de seis distritos del Conurbano Bonaerense: Vicente, López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz.

(*) En Vicente López: Semana Mundial de la Lactancia Materna con charlas informativas

Por el mes de la Lactancia el Municipio de Vicente Lopéz realizará charlas en distintos Centros de Asistencia Primaria de la Salud (C.A.P.S) para promover el acompañamiento en el periodo de lactancia.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra todos los años del 1 al 7 de agosto y es una campaña mundial coordinada por la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna, para crear conciencia y estimular la acción sobre temas relacionados con la lactancia materna, la cual es sumamente beneficiosa para el desarrollo de los recién nacidos.

Las actividades se realizarán en los Centros de Atención Primaria El Ceibo, Rotjer, Marcelino, Scalise, Negrete, Barbero, Sgto. Cabral, Marzano, Barreiro Aguirre, Bermúdez, Blanca Acosta, Llobera y Ravazzoli.

El municipio continúa trabajando de manera ininterrumpida para ayudar a las madres y bebés desde una temprana edad. Para ello, cuenta con uno de los hospitales maternales más importantes de la provincia, la Maternidad Santa Rosa. Esta es reconocida por la Organización Mundial de la Salud y por UNICEF como “Hospital amigo de la madre y el niño”.

La Maternidad cuenta con un lactario y desde diciembre de 2016 funciona el Servicio de Lactancia Materna, pionero en la Argentina y uno de los primeros en el mundo. Las madres reciben consejería antes y después del parto acerca de la importancia de la lactancia materna desde el nacimiento. Además, son atendidas por especialistas, tanto en la institución como en las diferentes Unidades de Atención Primaria.

Para conocer todos los detalles, los interesados pueden ingresar a: www.vicentelopez.gov.ar/agenda/mes-de-la-lactancia

(*) En José. C. Paz: El Centro de Idiomas de UNPAZ extiende hasta el domingo 11 la inscripción a cursos regulares

El Centro de Idiomas de la UNPAZ (Universidad Nacional de José C. Paz) extenderá hasta el domingo 11 de agosto las inscripciones a los cursos regulares que se dictarán durante el segundo cuatrimestre de 2024. Las propuestas de idiomas ofrecen modalidad de cursada virtual, presencial y semipresencial de Inglés; Francés; Chino; Alemán; Lengua de Señas Argentina; Portugués; Italiano; y Japonés desde el nivel inicial.

Las actividades son aranceladas y están abiertas a toda la comunidad así como también a estudiantes y graduadas/os de universidades y/o instituciones extranjeras.

Las clases se dictarán durante el segundo cuatrimestre, de agosto a noviembre, y los encuentros se realizarán una vez por semana.

Las/os estudiantes deberán completar un formulario para acceder a una entrevista en la que se definirá el manejo del idioma elegido para poder asignarles una comisión con un nivel acorde a sus conocimientos previos. En caso de no tener manejo alguno del idioma elegido, formarán parte de un grupo inicial.

Además, durante este periodo se extiende la convocatoria a postulantes para el curso de Preparación para Exámenes internacionales. Dicho curso ofrece la posibilidad de preparar a las/os estudiantes de niveles avanzados de inglés para rendir el First Certificate Exam (FCE)- Cambridge University.

Quienes cursen en modalidad virtual y semipresencial tendrán clases sincrónicas que se dictarán a través de una plataforma, por lo cual es requisito contar con cámara y micrófono en un dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Para más información ingresá en: https://www.unpaz.edu.ar/centro-de-idiomas/cursos-regulares.

(*) En Tigre: Con artistas locales como protagonistas, el ciclo “Domingos de Peña” continúa recorriendo los espacios públicos del distrito

El Municipio de Tigre realizó una nueva edición del ciclo cultural “Domingos de Peña”, en la Plaza Daniel María Cazón en el centro de la ciudad. Decenas de vecinos y vecinas participaron de la actividad, que contó con los artistas locales como protagonistas de una tarde a puro baile y música.

El evento contó con los shows en vivo de los artistas: Semblanza, Nogal 4, Dipi Carabajal y J’ AlEri Folclore. Además, los presentes pudieron disfrutar del baile popular folclórico y la feria Origen Tigre, espacio de comercialización que se brinda a los artesanos locales.

“Domingos de Peña” tiene como objetivo incentivar la cultura local dentro de la comunidad y brindar un espacio de entretenimiento a vecinos y vecinas.

Para más información sobre las siguientes fechas, consultar las redes sociales del área de Cultura: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.

(*) En San Fernando. Sostuvo el intendente Juan Andreotti: “Nuestros clubes son un orgullo”

“Hace unos días, homenajeamos a las autoridades de 58 clubes y sociedades de fomento de San Fernando para agradecerles que día tras día hacen mucho por la ciudad, por sus barrios, y por los chicos y chicas que contienen. Son un ejemplo de la solidaridad que está haciendo falta en el país.

La manera de tener un país mejor es pensar para el otro y con cariño. Eso demuestran las instituciones que trabajan en conjunto con el Municipio y así podemos llegar a miles de familias.

En esta fiesta disfrutamos la música de los chicos de Kingto que la rompen. Y recordamos a Pablo Pasut, un gran amigo que ha trabajado muchísimo por nuestros clubes y hoy extrañamos un montón”, destacó el intendente de ese municipio de la zona norte bonaerense.

(*) En San Isidro: “Un ejemplo de esfuerzo e inclusión que me llena de orgullo”, dijo el intendente Ramón Lanús

“Los invito a conocer el trabajo de Los Huerteros, de Beccar y acompañar su proyecto productivo de inserción socio-laboral. Pueden adquirir sus productos en: Huerta Puerto Libre, los miércoles y viernes de 9.30 a 11 horas. Además, en Bolsones agroecológicos (Elcano 2340)

También pueden visitar la Cocina de Los Huerteros, O’Higgings 477 los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12.30 hs”, recomendó el intendente sanisidrense, en un comunicado.

(*) En Malvinas Argentinas: Leonardo Nardini visitó una obra articulada con el sector privado

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó la obra de pavimentación de hormigón para tránsito pesado con obra hidráulica de la calle Stephenson entre Estados Unidos y Costa Rica. Una arteria que el Municipio de Malvinas Argentinas realiza en conjunto gracias a un convenio firmado con ocho empresas del Área de Promoción Industrial El Triángulo.

“Este desarrollo refleja la confianza del sector productivo en Malvinas Argentinas”, afirmó Nardini. Y agregó: “En un momento en el cual el sector industrial necesita empuje, el municipio trabaja codo a codo para beneficiarlo y hacerlo crecer. Además nos permite proyectar a futuro obras que tienen que ver con promover el trabajo, la industria, el crecimiento.”

En total se trabaja en 8.660 mts2 de una arteria muy transitada que estaba en mal estado por el peso de los camiones y el flujo diario vehicular que recibe el lugar. Las empresas que son parte del convenio que permite esta obra de infraestructura son Laboratorios S.L. S.A. Desler S.A., Implantes Fico Alemana S.A., Frío Dock S.A., Valmec S.A., Tdm Pinturas S.A., Tuboforte S.A., Triquim S.A., y Fratelli Branca Destilerías S.A.