Vicente López incorporó un nuevo ecógrafo de última generación al Hospital Houssay

El Municipio de Vicente López incorporó un nuevo ecógrafo de última generación para el servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal Houssay, una adquisición que permitirá mejorar la calidad de atención y brindar diagnósticos más rápidos y precisos para los vecinos del partido.

El nuevo equipo cuenta con tecnología avanzada en procesamiento de datos y visualización en alta definición, lo que permite realizar estudios con mayor rapidez y obtener diagnósticos más precisos gracias a herramientas de Inteligencia Artificial. Esta incorporación representa un nuevo paso en la renovación del hospital, acercando tecnología de primer nivel para ofrecer una atención pública de calidad.Como parte de este proceso, en agosto se incorporará un nuevo equipo de rayos X al hospital, fortaleciendo aún más la capacidad diagnóstica del centro de salud.

Al respecto, la intendenta Soledad Martínez destacó la importancia de seguir invirtiendo en el sistema de salud municipal: “El servicio de Diagnóstico por Imágenes es uno de los más demandados por los vecinos, con más de 2.400 personas que se realizan estudios cada mes. Incorporamos un nuevo ecógrafo, más moderno y de mejor calidad, que permite a los médicos realizar estudios más precisos y contar con más información para cada diagnóstico. Seguimos invirtiendo recursos municipales para atender de manera exclusiva a cada vecino de Vicente López en nuestro querido Hospital Houssay”.

Además de este nuevo ecógrafo, el Hospital Houssay viene renovando su equipamiento con la incorporación de tres electrocardiógrafos para la guardia, que permiten registrar la actividad eléctrica del corazón en tiempo real y detectar ritmos cardíacos irregulares para emitir diagnósticos rápidos y certeros. También se sumaron dos monitores multiparamétricos para el sector de internación del primer piso, destinados al seguimiento permanente de la evolución de los pacientes mediante un control preciso de sus parámetros clínicos.

Estas inversiones forman parte de un plan integral de fortalecimiento del sistema de salud municipal, que en los últimos años incluyó la renovación de guardias, salas de internación, la puesta en funcionamiento del Instituto de Cardiología, la apertura de la guardia del Hospital Houssay para el oeste del partido y el avance de las obras del nuevo laboratorio de bacteriología, que permitirá procesar estudios dentro del propio hospital y agilizar los tiempos de diagnóstico. Con recursos municipales, Vicente López continúa incorporando infraestructura, tecnología y equipamiento para seguir ofreciendo un sistema de salud moderno y de calidad, destinado exclusivamente a sus vecinos.

Con esta incorporación, el Hospital Houssay continúa sumando tecnología de última generación para brindar una atención cada vez más rápida, precisa y de calidad, garantizando que los vecinos de Vicente López accedan a un sistema de salud público moderno y con equipamiento de primer nivel.