La Escuela Municipal de Guardavidas de Malvinas Argentinas ya cuenta con validez oficial

En el Palacio Municipal, se oficializó el martes por la tarde, el reconocimiento del Centro de Formación Profesional Escuela de Guardavidas Municipal de Malvinas Argentinas, tras años de funcionamiento con validez excepcional otorgada por la Dirección de Educación de Gestión Privada.

La disposición fue oficializada por el intendente Leo Nardini y el director de Educación de Gestión Privada de la Provincia de Buenos Aires Lic. Javier Ranaldi, quienes encabezaron el acto que marca el paso final en la institucionalización de la Escuela Municipal de Guardavidas, que desde hace años forma profesionales en un espacio emblemático del distrito el Polideportivo Brian Toledo de Los Polvorines.

Acompañaron la reunión el inspector DIEGEP Martín Ponce, el subdirector Técnico Pedagógico Prof. Darío Nelson, el jefe de Asesores Prof. Esteban Chale, el referente de Asesoría de ETP de Gestión Privada Prof. Esteban Abregú, el inspector de Nivel Superior DIEGEP Esteban Ayala, la jefa regional estatal Verónica Roldán y el jefe distrital estatal de Malvinas Argentinas Hernán Coluccinio.

Con este reconocimiento, la Escuela de Guardavidas pasa a integrar plenamente el sistema educativo formal, garantizando que los cursos dictados sean certificados oficialmente por la Dirección General de Cultura y Educación, con docentes habilitados y títulos válidos en toda la Provincia de Buenos Aires. Además, se fortalece la salida laboral de los egresados, quienes ahora cuentan con formación oficial y con mayores oportunidades de inserción en el ámbito profesional.

El intendente Nardini expresó: “Este paso reafirma nuestro compromiso sostenido con la educación pública y la formación de profesionales de primer nivel, reconocidos en toda la provincia” y concluyó: “En Malvinas hay una gestión que trabaja todos los días y demuestra que se pueden sostener instituciones de calidad y con validez oficial pensando en el desarrollo de la comunidad. Para nosotros es fundamental seguir invirtiendo en infraestructura deportiva, hoy contamos con un polideportivo en cada ciudad porque creemos que el deporte es uno de los pilares fundamentales para construir una sociedad mejor, y tenemos el valor agregado de poder generar espacios de aprendizaje de calidad, como este”.