Dos hospitales públicos del Municipio de Tigre recibieron distinciones de la Universidad de Buenos Aires

Se trata del HDI Valentín Nores y del Cardiovascular Dr. Genaro Serantes, que pasan a formar parte de la red de nosocomios asociados a la UBA, lo que permite continuar trabajando en la formación de profesionales de las áreas de Cardiología, Clínica Médica y Terapia Intensiva. En ese marco, el intendente Julio Zamora ratificó la importancia de mantener un sistema sanitario de calidad.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, visitaron los hospitales Valentín Nores y Dr. Genaro Serantes en el marco de un reconocimiento otorgado por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Los nosocomios pasan a formar parte de la red de espacios de salud asociados al establecimiento educativo.

“Es una noticia que refleja todo el trabajo que hemos realizado en estos años, tareas que han fortalecido el sistema de salud local. El hecho de que la UBA haya nominado a instituciones de nuestra comunidad, como lo son el oftalmológico, materno infantil, el Nores y el de Hemodinamia, habla de la importante infraestructura que tenemos en el territorio”, destacó el jefe distrital.

La distinción recibida por la UBA acredita que tanto el HDI de Tigre centro, como el Hospital Cardiovascular, alcanzan los niveles académicos para ser reconocidos como espacios formadores y escuela, donde a partir del próximo año se recibirá a médicos de las especializaciones de Cardiología, Clínica Médica y Terapia Intensiva. Los profesionales podrán realizar sus residencias en ambos sitios.

“Los hospitales fueron reconocidos como espacios formadores de futuros médicos en varias especialidades. También, recorrimos los 16 nuevos consultorios que ampliarán la atención y habilitarán más camas de internación. El sistema de salud municipal crece en calidad, con el compromiso del intendente pronto contaremos también con un hospital de alta complejidad para adultos mayores”, señaló Gisela Zamora.

El Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) Valetín Nores está ubicado en Maipú 257 (Tigre centro), cuenta con guardia 24hs a disposición de la comunidad y actualmente se encuentra en obra, dado que se lleva adelante la construcción de 16 consultorios externos nuevos; una sala de odontología y un quirófano destinado a cirugías maxilofaciales. En este contexto, Zamora y su equipo de trabajo supervisaron los avances de las labores.

En tanto el Hospital Cardiovascular Dr. Genaro Serantes fue inaugurado en septiembre del 2025 y está situado en la calle Dr. Casaretto 849, también de Tigre centro. A partir de la fecha de apertura, resolvió más de 35.000 consultas, de las cuales 250 fueron pacientes coronarios en estado crítico. El recinto cuenta con camas de alta complejidad, guardia las 24 horas y quirófanos de última generación.