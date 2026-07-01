Llega a San Martín “Modelo Vivo Muerto”, la comedia policial ganadora de dos Premios Martín Fierro de Teatro

La obra de Bla Bla & Cía. se presentará el próximo viernes 7 de agosto, a las 20.30, en el Complejo Cultural Plaza. Combina suspenso, humor, sátira y absurdo en una historia donde un crimen desata una investigación en la que todo puede pasar. Las entradas ya están a la venta de manera online y en la boletería del teatro.

La multipremiada obra “Modelo Vivo Muerto”, de la compañía Bla Bla & Cía., desembarcará en General San Martín el viernes 7 de agosto, desde las 20.30, con una única función en el Complejo Cultural Plaza.

El espectáculo llega con importantes reconocimientos bajo el brazo. En los Premios Martín Fierro de Teatro 2025 fue distinguido como Mejor Obra de Teatro Off y recibió además el premio a Mejor Música Original, compuesta por Sebastián Furman.

La propuesta mezcla el suspenso con el humor, la sátira y el absurdo. La historia comienza durante el examen final de una prestigiosa academia de arte, cuando un modelo vivo aparece muerto en circunstancias misteriosas. A partir de ese momento, el personal de la institución inicia una investigación poco convencional en la que cada interrogatorio abre nuevas sospechas y demuestra que todo puede suceder.

Desde su estreno en abril de 2023, “Modelo Vivo Muerto” ya superó las 180 funciones en escenarios de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y distintas provincias del país, consolidándose como uno de los grandes éxitos del circuito teatral independiente.

El elenco está integrado por Manu Fanego, Sebastián Furman, Pablo Fusco, Julián Lucero, Tincho Lups y Carola Oyarbide, con dirección de Francisca Ure. La obra tiene una duración aproximada de 90 minutos.

Cómo sacar las entradas

Las entradas ya se encuentran a la venta a través del sitio del Complejo Cultural Plaza y también pueden adquirirse en la boletería del teatro. Además, la producción informó que ofrece un código de descuento con cupos limitados, que se entrega por mensaje privado a quienes comenten la publicación oficial del espectáculo en redes sociales.

Además de San Martín, la gira continuará durante los próximos meses por ciudades como San Nicolás, Rosario, Olavarría, Azul, Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia, La Matanza y Caseros.