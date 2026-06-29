José C. Paz explotó contra Kicillof

Por Marcelo Fava

El secretario de Gobierno de Juan Pablo Mansilla y mano derecha de Mario Ishii apuntó con dureza contra la gestión de Axel Kicillof y aseguró que la Provincia “no les dio ni descartables” en lo que va del año.

Además, Mansilla afirmó que el Gobierno bonaerense mantiene una deuda con el municipio por fondos destinados a mobiliario escolar y cuestionó la eliminación del programa “Mesa Bonaerense”. La crítica se suma al reclamo que ya había realizado Ishii al presentar un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en toda la provincia de Buenos Aires.

“Lo que no aparece es la materia gris de los garcas. No está en el ADN ayudar en la crisis cuando el pueblo está sufriendo. ¿Donde está el Clio? Dicen que tiene olor a vela”.

La tensión entre José C. Paz y la Provincia vuelve a escalar.