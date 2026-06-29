Estudiantes, docentes y familias, protagonistas de una nueva jornada del programa “Todas las Infancias Tenemos Derechos 2.0” del Municipio

La iniciativa itinerante incluyó actividades recreativas y espacios de reflexión destinados a promover los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como la construcción de vínculos basados en el respeto y la convivencia.

En Tigre Norte, la secretaría de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, acompañó el desarrollo del programa “Todas las Infancias Tenemos Derechos” junto a estudiantes, familias y docentes de distintas escuelas del partido. Participaron del encuentro integrantes del Jardín de Infantes N°918, Escuela Primaria N °25, Escuela Secundaria N° 14 y CEA 711/01.

“La propuesta busca generar espacios de reflexión sobre la importancia del respeto, el acompañamiento mutuo y la construcción de vínculos saludables. Compartimos la muestra de todo el trabajo realizado, que también refleja uno de los principales valores que promovemos desde el Municipio: la construcción de comunidad”, destacó la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

La actividad se realizó en la Escuela Secundaria N° 14, la Escuela Primaria N° 25, el Jardín N° 918 y el CEA N° 711/01, donde se desarrollaron propuestas lúdicas y talleres didácticos destinados a reflexionar sobre los derechos de niños y niñas, los buenos tratos y el respeto en la convivencia entre pares, entre otros ejes.

De la propuesta participaron estudiantes, familias, docentes y directivos de las instituciones educativas de Tigre Norte, quienes compartieron una jornada de intercambio y aprendizaje promovida por el Gobierno local.