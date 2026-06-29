LA PELUSA en el DURAZNO (Parte II)

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El rol de la supervisión en educación: entre el acompañamiento, la burocracia y la falta de entendimiento

¿Cuál debería ser el rol del inspector de Educación?

La supervisión educativa no es para “controlar y castigar”. En la ley y en la práctica ideal, tiene tres funciones clave:

– Acompañamiento pedagógico: Estar cerca de directivos y docentes para pensar juntos cómo mejorar la enseñanza. Es mirar datos, aulas, proyectos y dar devoluciones que sumen.

– Garantizar el derecho a educar: Velar porque se cumplan normativas, calendarios, trayectorias de alumnos, inclusión, etc. Es el nexo entre DGCyE y escuela.

– Gestión institucional: Resolver problemas que la escuela sola no puede: recursos, conflictos complejos, articulación con otras instituciones.

“supervisión como apoyo”. La idea: ser un par crítico, no un auditor.

¿Por qué aparece la “falta de entendimiento”?

Ahí es donde se traba.

Los motivos más comunes:

– Rol confundido: Muchos equipos directivos todavía viven la supervisión como inspección. Entonces esconden problemas en vez de pedir ayuda. Del otro lado, algunos supervisores caen en lo administrativo y dejan lo pedagógico de lado.

– Distancia de lo real:

El supervisor ve 15-20 escuelas. Es difícil que entienda el contexto puntual de cada una: la matrícula, la comunidad, la falta de cargos en Villa María, etc. Y la escuela siente que “desde arriba no entienden”.

– Sobrecarga de ambos lados: Supervisores con muchísimas escuelas a cargo + directivos tapados de papeles. Con poco tiempo, no hay diálogo real, solo notas y circulares.

– Diferentes lógicas: La supervisión trabaja con normativa y plazos. La escuela trabaja con lo urgente: un alumno en crisis, un docente con licencia, una familia. Si no hay traducción entre esos tiempos, hay ruido.

Burocracia extrema: cuando el papel tapa a la escuela

Es el gran desgaste actual.

– Sobrecarga administrativa: Actas, relevamientos, declaraciones juradas, planillas de todo tipo. El supervisor termina siendo “gestor de papeles” y no “acompañante pedagógico”.

– Urgencias que no son urgentes: Llegan circulares con plazos de 48hs para datos que ya se pidieron. La escuela siente que trabaja para la oficina, no para el aula.

– Efecto en el vínculo: Cuando el 80% de la visita del supervisor es pedir papeles que faltan, el directivo ya lo espera con tensión. Se pierde el espacio para hablar de enseñanza.

Resultado: Ambos roles se burocratizan. El supervisor no tiene tiempo de entrar a un aula. El directivo no tiene tiempo de pensar escuela.

Falta de experiencia de los inspectores nuevos

Con los concursos de los últimos años entraron muchos supervisores nuevos o con poca gestión escolar.

– Desconocimiento del territorio: Saber la normativa no es lo mismo que haber sostenido una escuela con grados combinados, falta de auxiliares, o crisis comunitarias. Villa María tiene realidades muy distintas entre zona céntrica y periferia.

– Inseguridad en el rol: Sin experiencia de conducción, cuesta sostener una devolución difícil. Algunos se refugian aún más en lo administrativo “porque es lo que está escrito”.

– Brecha generacional con directivos: Un director con 25 años de escuela frente a un inspector que recién asume. Si no hay humildad de los dos lados, hay choque: “vos no sabés lo que es estar acá” vs “vos no cumplís la norma”.

¿Qué pasa cuando se juntan todos los factores?:

Burocracia + inexperiencia + falta de entendimiento = Supervisión “por el manual”.

Se aplica la norma literal, sin criterio ni contexto.

Desburocratizar lo que se pueda. No todo puede ser “urgente”.

Formación en territorio para supervisores nuevos: Que los primeros seis meses sean con un supervisor tutor, recorriendo escuelas con alguien con experiencia.

Separar roles en la visita: 1 día para lo administrativo, 1 día para lo pedagógico. Si todo se mezcla, todo se pierde.

Pasar de “supervisar” a “co-supervisar”: Mesas de trabajo, visitas con propósito pedagógico acordado, y que el inspector conozca la escuela antes de pedir cambios.

En el fondo es lo mismo: la escuela necesita que la entiendan antes de exigirle. Y el inspector nuevo necesita que la escuela le enseñe el contexto antes de juzgarla.