Con un torneo de tenis se inauguró las renovadas canchas del Campo de Deportes N° 6

El intendente Ramón Lanús encabezó la inauguración de la remodelación de tres canchas de tenis en el predio del Bajo de San Isidro. Las obras forman parte de un plan integral de infraestructura deportiva que el Municipio lleva adelante junto al CASI.

El Municipio de San Isidro inauguró las obras de remodelación de tres canchas de tenis del Campo de Deportes N° 6 (Roque Sáenz Peña 1214, San Isidro), en el marco de un proyecto de mejora de la infraestructura deportiva desarrollado en conjunto con el Club Atlético de San Isidro (CASI). La presentación se realizó con una jornada deportiva que reunió a vecinos y deportistas.

Las obras incluyeron el reciclado y la renovación completa del piso de las tres canchas, la pintura de las superficies de juego, la colocación de un nuevo alambre perimetral y el recambio de las redes. Para estrenar las instalaciones renovadas se disputó un Torneo Mixto, del que participaron más de 50 jugadores.

El intendente Ramón Lanús destacó que esta intervención representa el primer paso de una transformación más amplia del centro deportivo: “Esta obra forma parte de un proyecto integral que estamos desarrollando junto al CASI para seguir mejorando este predio. Un proyecto que también contempla la incorporación de una cancha de pádel, una cancha de hockey de agua y un playón multideportes, ampliando las oportunidades para que más vecinos puedan acceder a distintas disciplinas”.

Desde la Subsecretaría de Deportes señalaron que estas obras forman parte de una política pública que busca fortalecer la infraestructura deportiva del municipio y promover el deporte como una herramienta para fomentar hábitos saludables, generar espacios de encuentro y transmitir valores como el esfuerzo, el respeto, la perseverancia y el trabajo en equipo.

Por último, Lanús resaltó la importancia del trabajo articulado con las instituciones de la comunidad: “Quiero destacar especialmente el trabajo conjunto con el CASI, una institución emblemática de nuestra ciudad. Cuando el Municipio y las instituciones trabajan en la misma dirección, logramos multiplicar las oportunidades y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.