Vicente López inauguró la Plaza Activa Joy of Moving en Olivos

El municipio de Vicente López presentó la Plaza Activa Joy of Moving, ubicada en la Plaza de los Inmigrantes (Fernán Félix de Amador 1537), en el barrio de Olivos. El espacio fue realizado a partir del trabajo conjunto con la empresa Ferrero, con el objetivo de promover el juego, el aprendizaje y la actividad física para niños y familias del distrito.

Este nuevo espacio de juego se enmarca dentro del programa global Joy of Moving, que comenzó en 2005 y actualmente está presente en más de 30 países. La Plaza Activa Joy of Moving desarrollada por la compañía consiste en poner en valor un sector de una plaza, buscando promover hábitos de vida saludables a través del juego activo y la creatividad para las infancias.

La nueva Plaza Activa fue diseñada como un espacio de encuentro para la comunidad, con juegos que fomentan el movimiento y el ejercicio físico. Además, incorpora superficies de caucho reciclado y cartelería con códigos QR que brindan información sobre los cuatro pilares del programa, con valores vinculados a la amistad, la familia, la diversión y el juego limpio, reforzando el valor educativo del juego.

Desde hace tiempo existe un trabajo en conjunto entre el municipio y la empresa Ferrero. Esta intervención público-privada se suma a otras experiencias previas del programa en instituciones educativas del distrito, donde se llevaron adelante capacitaciones teóricas y prácticas, mejoras en patios escolares, como las primarias municipales Manuel Dorrego y Emma Pérez Ferreira, y el Jardín de Infantes N°6.

A la inauguración asistieron directivos, y docentes de la Escuela Primaria N° 1 y de la Escuela Primaria N° 15 de Vicente López, quienes además recibieron materiales deportivos para continuar promoviendo actividades físicas con sus estudiantes. Asimismo, alumnos de ambas instituciones participaron de una jornada de juegos y actividades recreativas en la nueva Plaza Activa.

Además, Vicente López realiza constantemente mejoras integrales en plazas y espacios públicos, con renovación de senderos, canteros, sectores de juego y equipamiento urbano, junto con intervenciones para preservar el patrimonio y modernizar los espacios de encuentro de los vecinos. En los últimos años, el municipio transformó e incorporó más de 20 espacios verdes y plazas, todas pensadas en el uso real que le dan los vecinos día a día.

La jornada contó con la participación de representantes de Ferrero, Renato Zanoni, Managing Director para América del Sur, Laura Perdomo, General Manager de Ferrero Cono Sur, e Inés Kracht, Asuntos gerente de Asuntos Institucionales Cono Sur. De parte del municipio estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Facundo Carrillo, el secretario de Servicios Públicos, Leandro Martin, y la subsecretaria de Vinculación Pública y Privada, Belén Alonso.