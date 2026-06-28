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José C. Paz Noticias 

En la Ciudad del Aprendizaje…

Redacción Periódico Para Todos

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar 

En el Centro de Formación Profesional N° 402 de José C. Paz se entregaron certificados a los líderes de los subgrupos por su dedicación y compromiso en el trabajo de campo del módulo Epidemiología Social.

Durante ese proceso, los equipos realizaron encuestas y relevamientos en territorio.

Curso OFICIAL de OperadorSocio Comunitario con Especialización en la Atención de las Adicciones del

CFP 402 de la  Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

José C. Paz fue declarada “Ciudad del Aprendizaje” por promover educación a lo largo de toda la vida, dentro y fuera de la escuela.

El Operador integra equipos de salud mental, coordina grupos, hace prevención y acompañamiento en CAPS, hospitales de día, escuelas y organizaciones.