En la Ciudad del Aprendizaje…

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

En el Centro de Formación Profesional N° 402 de José C. Paz se entregaron certificados a los líderes de los subgrupos por su dedicación y compromiso en el trabajo de campo del módulo Epidemiología Social.

Durante ese proceso, los equipos realizaron encuestas y relevamientos en territorio.

Curso OFICIAL de OperadorSocio Comunitario con Especialización en la Atención de las Adicciones del

CFP 402 de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

José C. Paz fue declarada “Ciudad del Aprendizaje” por promover educación a lo largo de toda la vida, dentro y fuera de la escuela.

El Operador integra equipos de salud mental, coordina grupos, hace prevención y acompañamiento en CAPS, hospitales de día, escuelas y organizaciones.