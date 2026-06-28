Imágenes sensibles de una imprudencia peatonal que casi termina en tragedia

Un motociclista impactó a un hombre que cruzó de forma indebida la Av. Santa Maria de las Conchas. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectaron el hecho y los agentes activaron el operativo de asistencia.

Un operario de una obra de la vía pública fue impactado por una moto en Rincón de Milberg. El siniestro quedó registrado por las Cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), lo que permitió iniciar de manera inmediata el protocolo de asistencia. El hombre se encuentra fuera de peligro.

El peatón cruzó de manera indebida la Avenida Santa María de las Conchas, en su intersección con Adolfo Leber y fue atropellado por el conductor del motovehículo que se trasladaba sentido a Tigre centro.

El operario voló por el aire y -automáticamente- los agentes de la central activaron el operativo de asistencia a la víctima. Médicos del Sistema de Emergencia Tigre (SET) arribaron y luego trasladaron al sujeto a un nosocomio del Municipio de San Martín, lugar designado por ART. También estuvieron en el lugar personal del COT; Policía de la Provincia de Buenos Aires; Dirección General de Tránsito y Bomberos Voluntarios.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.