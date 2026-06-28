Intervención quirúrgica histórica a un niño de dos años en el Hospital Materno Infantil

El equipo médico del espacio municipal ejecutó una “Cirugía Magnética Sin Cicatrices”, operación destinada a Nehitán, un pequeño vecino del territorio que se tragó un clavo. Se trata de la primera vez en el sistema de salud pública que se utiliza un método magnético para la sustracción de un elemento metálico en el interior de un paciente.

Médicos del Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó” llevaron adelante la primera “Cirugía Magnética Sin Cicatrices” en el sistema de salud público, un método magnético que se utilizó -en este caso- para retirar un clavo del interior del niño. La intervención la realizó el equipo de profesionales del espacio: se trata de una operación compleja destinada a Nehitán, un vecino de dos años de edad, al que se le detectó el elemento metálico en el abdomen.

“Nos trasladaron al hospital e hicieron el seguimiento correspondiente después de que mi hijo se cayó. Los profesionales nos acompañaron en todo momento, desde lo físico hasta lo psicológico. Estoy muy contenta y agradecida por todos los doctores que cuidaron a mi hijo en el proceso en el cual estuvo internado y operado”, destacó Araceli, madre del paciente.

Se trata de un niño que tuvo una caída de altura y llegó a la guardia debido a esto. Sin embargo, y debido a la continuidad del procedimiento, se le realizó la placa y los profesionales detectaron el clavo dentro de su cuerpo. Ante esto, el equipo médico procedió a intervenir quirúrgicamente al paciente.

Por su parte, uno de los cirujanos que encabezó el procedimiento, Pier Mejia Cordova, indicó: “Es una intervención que nos pone como referencia a nivel país. El paciente concurrió a la guardia por un politraumatismo y luego de los chequeos se constató del cuerpo extraño en su interior. Decidimos avanzar con la operación que es muy poco invasiva. El paciente se fue de alta en el día: también es fundamental destacar el acompañamiento psicológico del equipo local con el paciente y su familia”.

La “Cirugía Magnética Sin Cicatrices” tiene 10 años de vigencia y consiste en imanes que permiten a los profesionales mover elementos dentro del cuerpo humano. Eso se traduce en que la intervención sea menos invasiva y la recuperación lleve menos tiempo para el paciente.

“Es una técnica que está creciendo mucho a nivel mundial. La operación se ejecutó tal cual lo planificamos en este caso pediátrico, los imanes ayudaron a extraer el clavo del pequeño. Nos llena de orgullo que los cirujanos de este hospital hayan llevado adelante está intervención, estoy sorprendido por todo el equipo médico con el que cuenta el Municipio”, detalló el cirujano e inventor del proceso Guillermo Domínguez.

Es para destacar que el Hospital Materno Infantil de Tigre cuenta con 140 camas de internación distribuidas en maternidad, neonatología, primera y segunda infancia, terapia intermedia, observación y otras áreas. Además, cuenta con quirófanos completamente equipados y salas de parto respetado (TPR). De esta manera, el centro se posiciona como referente a nivel regional, dado que continúa fortaleciéndose a través de las políticas públicas sanitarias impulsadas por el intendente Julio Zamora, quien destina fondos municipales con el objetivo de incorporar tecnología que permita realizar intervenciones más complejas.