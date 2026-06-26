Tigre continúa con el fortalecimiento educativo en los jardines de infantes locales

Autoridades del Municipio encabezaron la jornada de entrega de kits lúdicos en el JI N° 934 situado en la localidad del barrio Las Tunas, localidad de General Pacheco. La actividad se desarrolló en el marco del programa “Vení y Juguemos Juntos”.

El Municipio de Tigre realizó una nueva entrega de material lúdico a través del programa “Vení y Juguemos Juntos”, iniciativa que tiene como objetivo fortalecer el sistema educativo del territorio. Autoridades del Poder Ejecutivo encabezaron el encuentro que se realizó en el Jardín de Infantes N° 934 de Las Tunas, barrio ubicado en General Pacheco.

A través de la iniciativa del Gobierno local, representantes de la comuna entregaron kits de juego al espacio educativo. Además, el programa consiste en capacitaciones y talleres destinados a la comunidad con el objetivo de fortalecer los lazos y buenos tratos entre los vecinos y vecinas.

“Es importante continuar fortaleciendo los lugares de los niños y niñas del territorio. Las políticas públicas del Municipio de Tigre son siempre acciones de cercanía que tienen como finalidad contribuir al desarrollo comunitario”, declaró el Director General de Fortalecimiento Familiar, Infancia y Adolescencia, Lucas Diaz

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