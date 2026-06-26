Festejo con italianos, evento de Yoga y más actividades este fin de semana en San Fernando

Será un fin de semana para disfrutar en familia, celebrando el Día del Inmigrante Italiano en la plaza Mitre, con actividades de Yoga en el Parque Náutico; la muestra de pintura “Retrospectiva” y la obra “Made in Lanús” en homenaje a Luis Brandoni, en el Teatro Otamendi; además, en el Teatro Martinelli de Victoria subirá a escena la obra “El Ardor” y el domingo 28 se presentará el grupo folklórico “Los Álvarez en faMILIA”.

El Municipio invita a las vecinas y vecinos a disfrutar en familia un fin de semana singular en el distrito, con las siguientes propuestas culturales:

El sábado 27 de junio a partir de las 14.30 horas, San Fernando celebrará el Día del Inmigrante Italiano en la plaza Mitre (Madero y Constitución) en homenaje a la comunidad italiana que dejó huella en el distrito.

Habrá música en vivo y bailes típicos con Barolo Band – Coro de Abuelos Quinta El Ombú – cantante lírico Rodolfo Cabrera – Ballet Il Cuore San Fernando.

Además habrá stands de comidas y postres de las alumnas de Cocina de los Talleres Culturales Municipales; embutidos y pastelería estilo italiano de “La Bancarella de Alberto”; Aceite de oliva Villicum y Limoncello Antonia.

El cierre de la celebración estará a cargo del grupo “ICugini”.

El sábado de 10 a 12.15 horas en el Parque Náutico (Alte. Martín y el río) en coincidencia con el Día Internacional del Yoga, se realizarán actividades de Yoga Dance – Yoga Power + Respiración Consciente – Hatha Yoga con armonización sonora de cuencos en vivo – Yoga en Silla.

Las y los asistentes pueden traer su mat o manta, y botella de agua. La entrada es libre y gratuita.

También el sábado desde las 17 en el hall del Teatro Otamendi (Sarmiento 1401) exhibición de pintura “Retrospectiva” de Angela Damnotti, con artistas invitados de la Sociedad Sanfernandina para el Arte. Entrada libre y gratuita.

Y el domingo 28 a las 19 horas en el Teatro Otamendi, se presentará la obra teatral “Made in Lanús” en homenaje a Luis Brandoni, interpretada por Alberto Ajaka, Vanesa González, Esteban Meloni y Malena Solda.

Las entradas para estos espectáculos pueden adquirirse en www.teatrootamendi.com.

El sábado 27 a las 20 horas, en el Teatro Martinelli (Lavalle 3021 – Victoria), subirá a escena la obra “El Ardor” de Ricardo Holcer, con Marcelo D’Andrea; y tanto que el domingo 28 a las 19 horas se presentará el grupo musical folklórico “Los Álvarez en faMILIA”.

Entradas a precios populares en la web teatromartinelli.com.