La Orquesta Sinfónica Juvenil obtuvo un importante premio de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina

La distinción reconoce en el ámbito de la música clásica a los artistas de este género más destacados de la temporada 2025, tanto a nivel nacional como internacional.

Dirigida por el maestro Ramiro Soto Monllor, la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro recibió la distinción de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina (ACMA) en el rubro “Estímulo” en una ceremonia que se realizó el lunes 22 de junio en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Esta distinción nos llena de alegría y orgullo. Es un reconocimiento a la calidad del trabajo y crecimiento constante de esta orquesta juvenil, que se ha convertido en una gran embajadora cultural que brinda conciertos de gran calidad en distintos espacios, donde destaca por el talento que la integra”, expresó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.

Fundada el 25 de julio de 1988, la ACMA es una asociación civil sin fines de lucro que se propone, entre otras metas, contribuir a la elevación del nivel artístico de la actividad musical en la medida de sus posibilidades y defender los principios de libre expresión.

El mencionado premio cuenta con 13 categorías, como Obra (estreno), Director de Orquesta, Solista Instrumental, Cantante, Orquesta de Cámara y Grupo de Cámara (estos rubros se entregan tanto a nivel nacional como extranjero); además, en el ámbito nacional, también tiene las categorías Revelación, Coro y Trayectoria (composición, docente, intérprete), entre otros.

“La ACMA es la entidad local más importante en cuanto al relevamiento de la escena de la música clásica nacional e internacional, por eso la importancia de esta distinción que nos ratifica que vamos por el buen camino y jerarquiza no solo a la orquesta, sino también al Municipio de San Isidro”, comentó el maestro Soto Monllor respecto del premio compartido con el Coro y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica de Salta, Diego Bento, Esdras Campos y Mariano Manzanelli.

La orquesta se fundó en 2015, está compuesta por cerca de 40 músicos, tiene el apoyo de la Municipalidad de San Isidro, que beca a sus integrantes, y desarrolla una tarea central en la formación de nuevos talentos, a quienes les ofrece un marco de crecimiento profesional.

Además, la orquesta tiene como meta divulgar la música clásica con espectáculos gratuitos dentro y fuera del distrito, como el Ciclo de Grandes Conciertos/Facultad de Derecho, Palacio Libertad, Conservatorio Beethoven (CABA) y Catedral de La Plata, entre otros.

En todos estos años fue acompañada por solistas de enorme talla, como Xavier Inchausti, Oleg Pishenin, Jooyong Ahn, Luis Roggero, Darío Volonté y Vera Cirkovic, y en 2022 recibió el Premio de Arte y Cultura de la DAIA.

Un proyecto artístico integrado por músicos de entre 18 y 30 años (salvo ocho puestos guía sin límites de edad) al que se accede por concurso y para el que tienen prioridad los músicos sanisidrenses.