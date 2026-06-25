Ishii explotó contra Kicillof: “por dormir la emergencia alimentaria” 

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El senador bonaerense Mario Ishii expresó su malestar luego de que los proyectos para declarar la emergencia alimentaria y sanitaria en la provincia de Buenos Aires fueran girados a comisión durante la primera sesión ordinaria del Senado bonaerense tras varios meses.

A través de sus redes sociales, el legislador sostuvo que la situación social que atraviesa el conurbano requiere respuestas urgentes y afirmó que “las emergencias no se giran a comisión, las emergencias se atienden”. Además, advirtió sobre el crecimiento de la demanda alimentaria y las dificultades que enfrentan hospitales públicos y familias de sectores vulnerables.

La postura de Ishii también fue respaldada por dirigentes y referentes sociales que vienen alertando sobre el aumento de la asistencia comunitaria en distintos distritos. En José C. Paz, organizaciones territoriales ampliaron el funcionamiento de comedores y ollas populares ante la creciente demanda de alimentos.

Entre ellas se encuentra el espacio encabezado por Pablo Mansilla, que en los últimos meses extendió los operativos de asistencia en distintos barrios del distrito.

El proyecto impulsado por Ishii buscaba declarar la emergencia alimentaria y sanitaria en territorio bonaerense. Sin embargo, la iniciativa continuará su tratamiento en comisión antes de volver al recinto para su eventual debate.