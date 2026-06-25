Julio Zamora inauguró el nuevo auditorio de Ricardo Rojas

Fue el mensaje del intendente en el marco de la presentación del espacio que lleva el nombre del vecino y ex funcionario local Raúl “Ruso” Wildemer. Durante la apertura, los presentes disfrutaron de la primera obra “Un hombre solo es demasiado para un hombre solo”, protagonizada por Gustavo Garzón y Victoria Baldomir.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó el acto de inauguración del auditorio Raúl “Ruso” Wildemer, ubicado en el predio de la Delegación de Ricardo Rojas. Se trata de un nuevo espacio, ubicado en Avellaneda y Blandengues, que fortalecerá el desarrollo cultural y de enseñanza para que los artistas locales y vecinos puedan disfrutar.

“Estamos contentos porque junto a la comunidad de Ricardo Rojas inauguramos un nuevo espacio para los vecinos y artistas. Esto forma parte de una política de Estado para llevar la cultura a cada rincón de Tigre. La idea es que las personas se encuentren y vivan espectáculos de calidad”, señaló Zamora y agregó: “Lleva el nombre de Raúl Wildemer porque fue una persona muy querida y siempre trabajó por la ciudadanía”.

“Alrededor de este auditorio se van a seguir produciendo muchos hechos más allá de lo cultural; así como ocurrió en Benavídez. Se trata de una política de Estado que tenemos y que continuaremos como en Don Torcuato y El Talar para que cada barrio tenga un espacio de calidad”, cerró el jefe comunal.

El evento se realizó en horas de la tarde y se extendió hasta las primeras horas de la noche. Tras su arribo, el jefe comunal dedicó unas palabras a los presentes y recordó la figura de Raúl “Ruso” Wildemer, quien fue vecino y ex delegado de Ricardo Rojas, que trabajó por el bienestar de la comunidad de la mencionada localidad. Luego se realizó el tradicional corte de cinta, el descubrimiento de una placa y se le entregó un presente del Municipio a los familiares de Wildemer.

“Fortalecer los espacios culturales para Tigre es muy importante por eso inauguramos un nuevo auditorio. Los vecinos pudieron disfrutar de una obra de teatro y compartir un momento de encuentro en familia. Esto va a generar una transformación en el tejido social de Ricardo Rojas y a eso apuntamos cuando llevamos adelante obras de estas características. Estamos en un momento donde todo está parado, pero aquí seguimos trabajando en lo que consideramos importante”, expresó la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

Luego del acto oficial, los vecinos pudieron disfrutar de la obra “Un hombre solo es demasiado para un hombre solo”, protagonizada por Gustavo Garzón y Victoria Baldomir. La propuesta relata la vida de Joaquín – de 70 años – quien atraviesa una profunda crisis y no puede escribir. Se anota en un taller literario y conoce a Laura, despertando en él el amor por primera vez.

Por su parte, el actor Gustavo Garzón, sostuvo: “El teatro me parece hermoso, acogedor y moderno. Fue un honor haber sido invitado a la inauguración de un teatro, en una época donde parece que todo su destruye que haya esto en el Municipio de Tigre, con autoridades con compromiso, me parece que es hasta revolucionario y espectacular”. En tanto, Victoria Baldomir, dijo: “Para nosotros es una alegría enorme siempre que se abren nuevos espacios para la expresión cultural. Estoy super agradecida y contenta”.