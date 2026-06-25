El Municipio brinda espacios de apoyo escolar para alumnos del nivel primario

La Municipalidad cuenta con cinco espacios a los que asisten a niños en contextos de vulnerabilidad. El objetivo es reforzar los conocimientos de los alumnos fuera del horario escolar, en alfabetización, comprensión lectora y matemáticas.

El Municipio de San Isidro lleva adelante un programa de Apoyo Escolar que se desarrolla en las localidades de Beccar y Boulogne. A través de esta iniciativa, asiste a un centenar de alumnos y cuenta como educadores a dos profesionales con título universitario que están en proceso de formación docente a través de la organización Enseñá por Argentina, que colabora en los espacios de Apoyo Escolar.

“Los espacios de Apoyo Escolar ponen en igualdad de condiciones a todos los niños al garantizarles el acceso al conjunto de saberes significativos. Una iniciativa que les permite participar de manera plena y acorde a su edad en la vida escolar, familiar y comunitaria, y que es una herramienta clave para mitigar disparidades y promover una educación equitativa”, expresaron desde la Secretaría de Educación, Cultura y Trabajo de San Isidro.

Estos espacios son de acceso totalmente gratuito, tienen una carga horaria de una hora semanal por niño y su objetivo no es la realización de las tareas curriculares de sus respectivas escuelas, sino reforzar contenidos en alfabetización y comprensión lectora, y también en Matemática.

La tarea se lleva adelante a través de actividades del programa DALE (Derecho a Aprender a Leer y a Escribir), una iniciativa remedial de Alfabetización Inicial; cuadernillos de matemática y propuestas didácticas específicas.

Las inscripciones para los espacios de Apoyo Escolar se encuentran abiertas todo el año y se realizan en el momento, en forma presencial, en cada una de las sedes y en los horarios en las que éstas están abiertas. Es requisito insoslayable que al momento de la inscripción el niño esté acompañado por un adulto responsable.

*Espacios de Apoyo Escolar*

-La Sede – La Cava / Jorge Newbery 1456, Beccar

Viernes, de 16.30 a 18 hs

-Merendero San Cayetano / Manuela García 2024, Beccar

Miércoles, de 17 a 19 hs

-Club Granaderos / Pasaje Granaderos 697, Barrio Uruguay, Beccar

Martes, de 17 a 19 hs

-Cristo Obrero / Araoz y Guayaquil, Boulogne

Martes, de 14 a 16 hs

-La Canchita / La Cava, Beccar

Lunes, de 16 a 18 hs

(*) Para más información:

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