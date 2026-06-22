Continúan las obras de mantenimiento y mejoras de infraestructura en el Delta de Tigre

El Municipio local llevó adelante diferentes trabajos en Islas, que incluyeron la reparación de muelles públicos, la reconstrucción de un puente vecinal, mejoras en el alumbrado y obras de accesibilidad en el CAFyS del Río Capitán.

En el marco de las tareas de mantenimiento urbano, se realizaron trabajos de reparación y puesta en valor del alumbrado público en distintos sectores del Delta. Estas acciones permiten mejorar la iluminación de accesos y senderos, brindando mayor seguridad a vecinos y vecinas en sus desplazamientos cotidianos.

Por otro lado, el Municipio finalizó la construcción de una nueva rampa de acceso al deck del Centro de Salud Tigre, ubicado sobre el Río Capitán. La obra mejora la accesibilidad al establecimiento y garantiza un ingreso más cómodo y seguro para toda la comunidad.

A su vez, se llevaron adelante tareas de reparación en los muelles vecinales de uso público Tamarindos y Santa Rosa, ambos ubicados sobre el Río Sarmiento. Los trabajos incluyeron la fijación de escalones y otras mejoras destinadas a reforzar la seguridad y la estabilidad de las estructuras.

Además, se concretó la reconstrucción del puente vecinal de uso público ubicado junto al muelle El Carlin, sobre el Río Sarmiento, una intervención fundamental para optimizar la circulación y la conectividad de los vecinos de la zona.

Estas acciones forman parte del trabajo sostenido del Municipio de Tigre para fortalecer la infraestructura del Delta, promoviendo espacios más seguros, accesibles y adecuados para el desarrollo de la vida cotidiana de la comunidad isleña.

Para mayor información, comunicarse con la Delegación Delta de Tigre de 8 a 16 hs al teléfono 4512-4545 o al WhatsApp: 11 4512 4545.