Un espacio INNOVADOR en San Miguel

MÁS Gaming, donde la tecnología y la juventud se UNEN.

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 27 de enero 2026 visité en San Miguel, un nuevo espacio que está revolucionando la forma en que se hace política y se promueve la inclusión digital. “Más Gaming” es un lugar innovador que ofrece computadoras de última generación, butacas cómodas y aire acondicionado, donde los visitantes pueden estudiar, jugar, buscar libremente en internet o tomar clases de alguna materia adeudada.

El espacio, ubicado en Paunero 1136, entre Sargento Cabral y Rodríguez Peña, es un lugar de encuentro para jóvenes y adultos que buscan aprender y divertirse. La entrada es libre y gratuita, y el personal a cargo está disponible para dar indicaciones y apoyo.

Además de las computadoras y los juegos en línea, “Más Gaming” ofrece una variedad de actividades y eventos, como talleres de títeres, peluquería, cine, guitarra, baile urbano, dibujo, ajedrez y maquillaje.

El espacio es promovido por “Más San Miguel”, una organización que busca fomentar la inclusión digital y la participación ciudadana en la comunidad. Los principales referentes de la organización son la Lic. Bernarda Meglia y Santiago Fidanza.

“Más Gaming” es un ejemplo de cómo la política y la tecnología pueden ir de la mano para mejorar la vida de los ciudadanos. Si estás en San Miguel, no dudes en visitar este innovador espacio y aprovechar sus recursos y actividades.

Fui excelentemente recibido por Gustavo Fabio y Melina Costa que junto con un hermoso equipo.

Horario de apertura: martes a sábado de 12 a 20 hs.