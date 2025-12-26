José C. Paz fortalece vínculos con el sector privado en el ámbito Educativo, Científico y Tecnológico  

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 26 de diciembre visité la más moderna Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Inteligencia Artificial e Ingenierías y al Instituto Biotecnológico Argentino, considerados espacios de referencia para el desarrollo académico y productivo de la región.

Junto al Director de Empleo Ariel Sosa, representantes del Banco Supervielle: Tomás Canosa (Líder de Banca Pública), Cristian Riucci (Gerente de Sucursal) y Mariana Fernández (Ejecutiva de Clientes).

Por otra parte, tuvimos la presencia de la directora del Instituto, Giselle Campagnoni, quien ofició de guía del laboratorio, mostrando los avances tecnológicos que se desarrollarán y las capacidades con las que ya cuenta el espacio, y la calidad de la construcción a cargo del Responsable de Obra , Sérgio Candia.

Esta visita se enmarca en las relaciones de cooperación iniciadas en el Festival del Aprendizaje UNESCO y en la articulación con la sucursal local del Banco Supervielle, con el objetivo de impulsar capacitaciones gratuitas en Educación Digital y Financiera.

El encuentro reafirma la importancia de la sinergia entre el sector público y privado como respuesta a los desafíos actuales, consolidando a José C. Paz como polo de innovación tecnológica.

Finalmente, se recibieron los saludos y el reconocimiento del Intendente en uso de licencia, Senador Provincial, Presidente del Consejo y Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO, Mario Alberto Ishii, quien alentó a continuar trabajando de manera conjunta en beneficio de la comunidad.