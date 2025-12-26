sábado, diciembre 27, 2025
José C. Paz en lo más alto del podio

Redacción Periódico Para Todos

Carlos Bonfanti es un orgullo para la ciudad

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, a cargo de Juan Pablo Mansilla se informó con orgullo que el deportista Carlos Bonfanti se consagró Campeón en el Open Argentina 2025 de JIU-JITSU y en el ADCC SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP 2025.

Carlos compitió en el predio olímpico de Parque Roca y demostró que el talento paceño no tiene límites. ¡Y esto no termina acá! Muy pronto representará a José C. Paz en Brasil llevando bien alto los colores del distrito del noroeste bonaerense.

“Desde la Secretaría de Gobierno apoyamos fuertemente a Carlos y a cada deportista de nuestra comunidad, en línea con el compromiso inquebrantable de nuestro Senador Provincial e Intendente Municipal en uso de licencia, Mario Alberto Ishii, quien desde siempre impulsa políticas de inclusión a través del deporte, generando oportunidades reales para nuestros jóvenes.

Carlos es el ejemplo de que cuando hay apoyo institucional, trabajo y dedicación, los sueños se convierten en realidad. Seguimos apostando al deporte como herramienta de desarrollo y orgullo para toda la comunidad paceña”, sostuvo el secretario de gobierno Pablo Mansilla.