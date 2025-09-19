Se habilitó el primer comercio mediante la nueva plataforma digital desarrollada por el Municipio

En la localidad de El Talar, el Gobierno local ejecutó la gestión implementando la herramienta denominada de Habilitaciones Inmediatas Comerciales, que permite tramitar de forma online y segura la regularización de los espacios de hasta 200mts2. Se trata de una PyME llamada “Granja El Emperador”.

A través del nuevo sistema de Habilitaciones Inmediatas Comerciales, el Municipio de Tigre realizó la primera gestión donde habilitó el local “Granja El Emperador”, situado en la localidad de El Talar.

Se trata de una plataforma que opera 100% online y permite tramitar de forma rápida y segura la regularización de espacios destinados al comercio de hasta 200m2. Se encuentra disponible en www.habilitaciones.tigre.gob.ar.

Por su parte, Fernanda, representante de la firma, destacó la inmediatez con la que recibió la habilitación y agregó: “Conocimos la página para realizar el trámite y fue súper fácil. Ingresamos los datos del local y la documentación requerida, resultó práctico y con tiempos acotados. Me quedé sorprendida, lo recomiendo, en menos de una semana ya tenía la habilitación y pude comenzar a trabajar”.

La nueva herramienta -desarrollada en conjunto por varias áreas del Municipio de Tigre- tiene que ver con una respuesta a la demanda vecinal y la necesidad de que los locales comerciales estén operativos en la menor cantidad de tiempo posible. Se puede acceder al sistema desde cualquier dispositivo.