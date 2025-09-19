Preparando la EXPO EMPLEO 2025. Y Otros Temas

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 18 de septiembre, en el Polideportivo de Alto Rendimiento, nos reunimos para preparar la EXPO EMPLEO 2025 que llevará a cabo el 8 de octubre de 10 a 16 hs en ese mismo espacio.

Participé junto al Director de Empleo Municipal Ariel Sosa, Hilda Amaya Secretaria de Asuntos Docentes; Rodolfo Pino Secretario de Deportes; inspectoras areales Marimé Lois y Veronica Shamray; Dario Kusinsky Rector UNPAZ; Adrian Martinez Inspector Jefe Distrital; Ricardo Brest, director de la Secretaria de Economía Social y Cooperativismo y Frederico Marcó Director de vinculación institucional de la UNPAZ. Se sumó también Yesica Yodra emprendedora paceña de la marca de alfajor EL PACEÑO, producto reconocido y premiado no solo a nivel regional sino provincial.

La preparación de la Expoempleo se inscribe en un marco de integración de esfuerzos entre Estado, universidad, sector productivo y comunidad, en consonancia con los lineamientos de la UNESCO y la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, que promueven la educación a lo largo de toda la vida como motor de equidad y justicia social.

En este sentido, el trabajo conjunto refleja ideales profundamente ligados a la tradición peronista de la movilidad social ascendente, donde la educación, el deporte, la cultura y el empleo se constituyen en herramientas de liberación individual y colectiva, reafirmando el compromiso de José C. Paz con la inclusión, la dignidad del trabajo y la construcción de un futuro con más oportunidades para todos.

OTROS TEMAS

(*) Se sigue trabajando con todo empuje y ganas en la mejora integral del CFP 401 y del CFL 402.

JOSÉ C. PAZ Ciudad del Aprendizaje. UNESCO.

Todo lo que va sucediendo es trabajo compartido y en un gran clima de compañerismo.

Creemos que es altamente provechoso que los alumnos puedan ver y tomar el ejemplo que en unión y mancomunidad, todo se puede construir.

(*) Días atrás, autoridades provinciales visitaron el Hospital de Salud Mental y Consumos Problemáticos Lic. Loiacono, ubicado en Serrano 4799.

Asistieron Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la Provincia de Bs. As., autoridades de Región Sanitaria V, junto a la Secretaria Claudia López, la Subsecretaria de Salud Dra. Elizabeth Marin de José C. Paz y junto al director del Hospital de Salud Mental y Consumos Problemáticos “Lic. Loiacono” Prof. Esp. Dr. Jose Barros; allí se mantuvo una reunión de trabajo donde se dialogó sobre la forma de funcionamiento del hospital y se coordinaron acciones en el territorio.

Con posterioridad,se visitó la obra del Centro Comunitario de Salud Mental que la provincia se encuentra construyendo en el distrito de José C. Paz.