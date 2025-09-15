San Fernando celebró el Día del Maestro con emotivos homenajes

El Municipio premió los docentes que se retiraron de la actividad educativa y se tomó el voto profesional a quienes se incorporaron este año. En un discurso, el Presidente del HCD Santiago Ríos valoró el Programa Municipal ‘Ayuda a Escuelas Provinciales’: “Agradecemos a las maestras por todo su esfuerzo y trabajamos para tener escuelas públicas de calidad, con edificios renovados, con las condiciones que merecen”.

El Municipio de San Fernando realizó un acto en la Plaza del Bicentenario como festejo por el Día del Maestro, junto a autoridades municipales, provinciales y educativas, concejales, y entidades intermedias. Además, se agasajó a los presentes con un espectáculo del ballet municipal.

Durante la celebración se premió a los y las docentes que se jubilaron y se tomó el voto profesional bajo juramento a los nuevos maestros y maestras que se incorporan a la actividad educativa.

El Presidente del Honorable Concejo Deliberante de San Fernando, Santiago Ríos, emitió un discurso en el que destacó el compromiso del Municipio para con las escuelas: “trabajamos desde hace años para tener escuelas públicas de calidad, con edificios renovados, para que docentes y alumnos tengan las condiciones que merecen”.

Además, hizo hincapié en que considera que la educación no es un gasto, sino una inversión y, dirigiéndose a los educadores y las educadoras, expresó con agradecimiento que “en tiempos en donde nos dicen que el individualismo es lo más importante, donde nos quieren hacer creer que la educación es un gasto y se desfinancia cada día más, están ustedes con su calidez y sabiduría”.