Con un acto en el HCD, el Municipio reconoció la vocación de servicio y el trabajo de los Bomberos Voluntarios de Tigre

El intendente Julio Zamora encabezó el encuentro realizado en el recinto legislativo, a fin de poner en valor la ardua labor de la fuerza a lo largo y ancho del distrito. “Todas las instituciones están pasando por una mala situación producto de la crisis económica; por ello la comunidad tiene que respaldar este gran trabajo que realizan”, sostuvo el jefe comunal.

El intendente Julio Zamora encabezó un acto del Municipio de Tigre en reconocimiento a la labor que realizan los Bomberos Voluntarios de los cuarteles de Tigre centro, Benavídez, Don Torcuato y General Pacheco. La actividad se llevó adelante en el HCD, con la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo de la comuna.

“En el marco de una crisis económica que es para todas las instituciones, nosotros decimos brindar un respaldo a todos los bomberos voluntarios de nuestras comunidades, tendiente a seguir sosteniendo su actividad y a que continúen brindando protección a la vida de los vecinos. Están pasando por una mala situación y la comunidad debe sostener este gran trabajo que hacen silenciosamente”, expresó Zamora.

La ceremonia tuvo lugar en horas de la noche, donde los protagonistas disfrutaron de una recepción y un momento de encuentro entre colegas. El evento contó con la presencia de la concejala Cecilia Ferreira, el presidente del HCD, Miguel Escalante, y demás autoridades comunales.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, agradeció el trabajo que realizan los bomberos a lo largo y ancho del partido y comentó: “Para el Municipio de Tigre es importante estar haciendo este agasajo porque de alguna manera pone en valor la tarea dedicada que llevan adelante. Nuestro intendente Julio Zamora busca de distintas maneras fortalecer estas instituciones que brindan un gran servicio a la ciudadanía. Estar cerca de quienes arriesgan su vida para salvar a otros es algo que siempre vamos a hacer”.

Por su parte, el Principal José María Pérez, jefe del cuartel de Don Torcuato, agradeció el respaldo permanente del intendente Julio Zamora y todo su equipo de trabajo y dijo: “Hay mucha necesidad que se está teniendo y que nos apoyen es algo muy gratificante. Sinceramente no se ve en otros municipios la colaboración y la cercanía y por eso hay que valorarlo”.