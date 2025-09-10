San Isidro conectará 350 viviendas con tendido eléctrico en La Cava

Los trabajos forman parte de las tareas de urbanización que está haciendo el Municipio en barrios populares. Se están ejecutando tareas de saneamiento y obras de tendidos de red pluvial, vial y peatonal en los barrios de Boulogne: Nueva Esperanza, Santa Rosa, Villa Ruedita y El Ombú.

El Municipio de San Isidro realiza obras de urbanización en los barrios populares Nueva Esperanza, Santa Rosa, Villa Ruedita, El Ombú en Boulogne y La Cava en Beccar. Los trabajos ya comenzaron e incluyen tareas de saneamiento y obras de tendido de red pluvial, vial y peatonal. En La Cava avanza un programa de mejoramiento eléctrico integral.

En Barrio La Cava, Beccar, se desarrolla el Programa de Mejoramiento de Infraestructura Eléctrica. La primera etapa que contempla 350 viviendas, comenzó con el tendido de red de distribución y acometidas domiciliarias. Luego se realizará el Intralote eléctrico, que se encuentra en licitación. Ya finalizó la reparación y conexión de cañería para suministro de agua a 41 frentistas de la Calle paralela a Elflein entre Alvarado y J. Newbery. Además, se está adecuando el sistema de Bombeo Comunitario para el mejoramiento de la provisión de agua a otras 26 viviendas. También se realizan tareas diarias de mantenimiento.

En los Barrios Nueva Esperanza, Santa Rosa y Villa Ruedita (Radio Estación) y El Ombú, se está trabajando en la red pluvial y el tendido vial, caminos peatonales y el reacondicionamiento de cámaras pluviocloacales.

San Isidro cuenta con el proyecto de reacondicionamiento y reconstrucción de cámaras pluviocloacales (transversal en 13 barrios populares). En la primera instancia se trabajó en 30 cámaras, en Barrio La Cava, Uruguay y Santa Rita. Mientras que la segunda etapa, será de 60 cámaras distribuidas entre los barrios: Barrio Uruguay, Santa Rita, San Cayetano, Sauce y Ombú. Las tareas de mantenimiento que se desarrollan a través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, son el servicio de desobstrucción y desagote de conductos pluviales y cloacales en los barrios para la prevención de inundaciones y mejora del saneamiento ambiental.