Maggie Cullen en San Fernando cerrará el Encuentro Nacional de Artesanos

Con la presentación de esta joven revelación del folklore, el domingo 14 cerrarán los espectáculos para disfrutar en familia, con entrada libre y gratuita, que son parte del Encuentro que se realizará del 11 al 14 de septiembre en la plaza Mitre (Madero y Constitución), donde más de 150 artesanos de todo el país exhibirán sus trabajos de cestería, cerámica, cuchillería, cuero, porcelana, joyería en plata y alpaca, juguetes de madera, vitrofusión, tejidos e indumentaria, entre otros.

Del jueves 11 hasta el domingo 14 de septiembre, de 10 a 21 horas en la céntrica Plaza Mitre de San Fernando, se realizará el 28° Encuentro Nacional de Artesanos, con stands donde se presentarán las mejores artesanías del país, además de espectáculos culturales para toda la familia, que contarán el domingo 14 a las 18 horas con el cierre de la joven revelación del folklore, Maggie Cullen.

La programación prevista es la siguiente:

Jueves 11

DJ Eli Meaurio

Clase de Luis Fernández

Shows de la Escuela Argentina de Rock

Psicopelículas

Viernes 12

DJ Eli Meaurio

Clase de Wilson Díaz

Shows del Grupo Coreográfico de Ritmos Latinos

Cover Play

Sábado 13

Leo Traiber

Murga Mutante

Circo UDAI

Charly Micol y Los Caballos de Madera

Bandun Percusión Danza Afro

Sin Repuesto (cierre)

Domingo 14

Peña folklórica con Danzarte, Los Chipaqueros, El Ceibal, Male Ausqui, La Popular, La Bolada Folk, Compañía Gaucha Argentina

18 horas: cierre a cargo de la joven folklorista Maggie Cullen.

Cabe destacar que todos los eventos programados son con entrada libre y gratuita, para disfrutar en familia. En caso de lluvia o mal tiempo, podrían ser reprogramados con fechas a definir.