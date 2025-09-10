Continúan las capacitaciones al personal de empresas en RCP, maniobra Heimlich y el uso de desfibriladores automáticos (DEA)

El Municipio instruyó a vecinos y vecinas de Tigre en diversas técnicas de reanimación en la sede local de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec) ubicada en el centro de la ciudad. El objetivo es acercar herramientas de primeros auxilios para el abordaje de emergencias y urgencias.

El Municipio de Tigre realizó un nuevo taller de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), maniobra de Heimlich y el uso del DEA abierta a toda la comunidad en Tigre Centro. La capacitación fue brindada por el equipo del Servicio de Emergencias Tigre (SET), con el propósito de fortalecer las herramientas de respuesta ante situaciones de emergencia.

Estas jornadas tienen como finalidad promover entre más vecinos y trabajadores del partido de Tigre herramientas de primeros auxilios para situaciones de urgencia y emergencia. La comunidad recibió una certificación tras completar el curso. Además, se los invita a realizar la renovación luego de cumplido el año de la capacitación, para informarse respecto de las actualizaciones -en caso de haberlas-.

Los talleres se llevan adelante divididos en tres módulos: identificación de la situación y ejercicio de RCP, uso de DEA y maniobra de Heimlich. Las capacitaciones se orientan a las maniobras tanto en adultos como en niños, niñas y bebés. El personal del SET también brinda información sobre los teléfonos de emergencia, los protocolos de actuación y la distribución de DEA dentro del partido: centros de salud, polideportivos, estación fluvial, entre otros.

Para más información, comunicarse vía email a: [email protected], [email protected] y/o administració[email protected].