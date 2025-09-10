El Municipio y ‘Big Trees’ firmaron un convenio para promover acciones con la comunidad en ambiente, educación y discapacidad

El intendente Julio Zamora rubricó el acuerdo con Carlos Rubén Bendrich, titular de la empresa dedicada a proyectos de jardinería y la promoción del cuidado de la naturaleza. Durante la reunión en el Palacio Municipal, el jefe comunal destacó la importancia de articular con diferentes organizaciones para el bienestar de la comunidad.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, firmó un convenio con Carlos Rubén Bendrich, titular de la empresa Big Trees SRL -ubicada en Rincón de Milberg- para promover acciones en las que distintos sectores de la comunidad puedan involucrarse en la jardinería, el cuidado del ambiente, el desarrollo de habilidades personales y la inclusión.

En relación al acuerdo, Zamora dijo: “Pudimos hablar con Carlos sobre su emprendimiento y los proyectos a futuro en articulación con el Municipio de Tigre. Es importante escuchar las propuestas que nos traen las instituciones, empresas y otras organizaciones en pos del bienestar comunitario”.

La reunión realizada durante la tarde en el Palacio Municipal, contó con la presencia de diferentes autoridades del Gobierno local y de Big Trees. Se trataron temas como la contaminación, el cuidado de los espacios verdes, la inclusión social, la discapacidad y la educación, entre otros.

“Nuestra empresa se dedica a hacer obras de jardinería en espacios públicos. Se desarrolló con un sentido social y estamos muy agradecidos con el Municipio que nos permite canalizar toda esa sensibilidad. El intendente Julio Zamora aprecia nuestro trabajo y conversamos de cómo aplicarlo puntualmente para niños autistas y ciegos”, expresó Bendrich.