El Hospital Municipal de Zoonosis se consolida como referente regional en salud animal

La gestión de Mario Alberto Ishii potencia una institución con 24 años de trayectoria al servicio de la región

El Hospital Municipal de Zoonosis “Dr. Víctor Guido” de José C. Paz, ubicado en Avenida Héctor Arregui 370, desarrolló un importante operativo de castraciones que refuerza su rol como centro de referencia regional en salud animal.

Esta institución, que funciona desde el año 2001, atiende diariamente a cientos de personas y sus mascotas, no sólo de José C. Paz, sino también de vecinos de San Miguel, Malvinas Argentinas, Pilar y otros distritos de toda la región.

Bajo la gestión del intendente Mario Alberto Ishii, el hospital especializado ofrece servicios veterinarios integrales y gratuitos que incluyen castraciones, vacunación antirrábica, consultas clínicas, atención post-mordedura, desparasitaciones, cirugías generales, traumatología, oncología, radiografías, análisis de sangre, electrocardiogramas y ecografías.

“Este hospital trasciende las fronteras de nuestro distrito y demuestra cómo José C. Paz lidera en políticas públicas de calidad que benefician a toda la región”, destacó la administración municipal.

Con 24 años de experiencia, la proyección regional del Hospital “Dr. Víctor Guido” refleja el compromiso de la gestión Ishii con la salud pública y el bienestar animal, consolidando a José C. Paz como un municipio que crece y se proyecta más allá de sus límites territoriales.