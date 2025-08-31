En solo tres meses, el municipio ya habilitó más de 250 comercios en forma gratuita y online

El municipio eliminó trabas y tasas para impulsar la economía local. En menos de 24 horas, algunos emprendedores y comerciantes pudieron acceder a una habilitación exprés.

Hace tres meses el Municipio de San Isidro anunciaba que el trámite de habilitación de comercios se haría de forma 100 % online, desde entonces ya se habilitaron más de 250 locales de manera gratuita. Entre ellos hay comercios de rubros diversos: indumentaria, peluquería y belleza, gimnasios, ferreterías, fiambrerías y rotiserías, carnicerías, almacenes, joyerías, zapaterías, bazar, artículos de audio y TV, inmobiliarias y veterinarias, entre otros.

La medida fue implementada con la idea de facilitar la realización de trámites y desburocratizar el proceso para impulsar la apertura de nuevos negocios y dinamizar la economía local. Con este cambio, el gobierno municipal eliminó la tasa que se cobraba para obtener la habilitación, que es una de las 400 eliminadas por la gestión de Ramón Lanús. Incluso algunos rubros incluso accedieron a la nueva habilitación exprés, que se puede obtener en menos de 24 horas.

“Estamos contentos con el impacto que tuvo la medida, en San Isidro buscamos ayudar a los comerciantes mediante la reducción de la presión tributaria al eliminar impuestos y tasas. Menos impuestos y más trabajo, el objetivo es fomentar el desarrollo económico y la generación de empleo”, resaltó el intendente Ramón Lanús.

Según el rubro, existen dos tipos de trámites: el exprés, que abarca los rubros simples, de bajo impacto y sin permanencia de público, en estos casos la habilitación se obtiene en un plazo de 48 horas; y las que requieren licencia, que son los rubros críticos, de alto impacto y permanencia de público, en los que el trámite demora 30 días y requiere una inspección previa. En ambos casos, las habilitaciones se mantendrán vigentes mientras cumplan con la normativa.

Es importante destacar que el nuevo trámite digital contempla todas las actividades económicas, es decir, cualquier actividad contemplada en el COU que implique producir, vender o prestar servicios de forma permanente por personas físicas o jurídicas en San Isidro.

Los emprendedores interesados en iniciar el trámite deben ingresar en: https://www.sanisidro.gob.ar/habilitaciones