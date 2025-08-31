En el Instituto Tecnobiológico Argentino 

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 29 de agosto luego de la muy productiva reunión entre los actores educativos, empresas, municipio, ONGs y universidad nos dirigimos a conocer el Laboratorio Municipal o Instituto Tecnobiológico Argentino que está en etapa de finalización.

Nos explicaron con todo detalle los prolegómenos de la construcción que es la más avanzada de América.

Una vez más se destacó la importancia estratégica de este laboratorio quedando todos admirados por la obra.

Transmitieron saludos al intendente y candidato a Senador Mario Alberto Ishii por no detener la obra pública en nuestro municipio.