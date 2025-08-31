Temas de Educación en la Ciudad del Aprendizaje UNESCO

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 29 de agosto se llevó a cabo en la modernísima Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, IA e Ingenierías la segunda reunión destinada a preparar la EXPO EMPLEO 2025 donde participé en mi carácter de Secretario del Consejo de Ciudades del Aprendizaje UNESCO, Secretario/Coordinador COPRET y Director del CFL 402.

De la misma participaron, por Educación: el Inspector Jefe Distrital, inspectores areales, UNPAZ, SAD, CFP 401, Vinculación Tecnológica UNPAZ y Cristo Rey Formación Profesional.

Por el município la Secretaria de Educación, Ciencias y Tecnología, Dirección de Empleo y Secretaria de Deportes.

Representantes de las siguientes empresas: línea 53, Farmacia del Aguila, Recicladora José C Paz, Foto Pymes, Panza Hnos -uno por cada planta (producción de alimentos para animales de campo y medicamentos para animales de campo)- Transportes Cufré, Cienfuegos y Casa del Audio. Además de la Mutual Primavera y el sindicato de la UOM.

OTROS TEMAS

(*) El 28 de agosto paraticipé de la reunión de UEGD, Unidad Educativa de Gestión Distrital.

Esta es una Mesa de Consenso y Congestión que busca generar acuerdos entre los diversos actores del sistema educativo.

Organismos provinciales, municipales, ONGs trabajamos en forma conjunta para crear políticas públicas y soluciones educativas.

Básicamente se trató:

-Creación del Centro de Formación Profesional Integral en la UNPAZ a partir del 2026.

-Próxima muy próxima inauguración de la Escuela Secundaria Técnica 5 ya programado por la Dirección General de Escuelas con dos orientaciones técnicas a partir del 4to año.

-Marisa Malvido comentó que hay desarticulación entre la Constructora Municipal y el Consejo Escolar para la realización de obras.

Se destacó el rol de Mario Alberto Ishii como Secretario Ejecutivo UNESCO.

(*) Se sigue trabajando en el Centro de Formación Profesional 401 y Centro de Formación Laboral 402 de José C. Paz con todo ahínco y profesionalismo en la mejora edilicia. Toda una comunidad verdaderamente comprometida y dedicada.