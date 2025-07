Ecos del cierre de listas en la zona norte bonaerense

Resumen de candidatos en Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz

En septiembre, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que figuren en el padrón electoral deben elegir a los representantes en el Poder Legislativo local. Esto incluye 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes; y 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. En tanto, distintos distritos electorales definirán sus concejales y sus consejeros escolares.

La novedad es que la ex titular de Aysa y vecina tigrense, Malena Galmarini, acompañará a Gabriel Katopodis (ex intendente de San Martín) en la lista de senadores provinciales (va en segundo lugar), por Fuerza Patria. A su vez, el actual intendente de José C. Paz, Mario Ishii, va en tercer lugar.

Por el espacio Somos Buenos Aires, quien encabeza la lista de senadores provinciales es el actual intendente de Tigre, Julio Zamora.

Diego Valenzuela (intendente de Tres de Febrero), encabeza la lista de senadores provinciales por la Primera Sección Electoral en La Libertad Avanza.

Por el lado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), en la Primera Sección, el primer lugar en la lista de candidatos a senadores lo ocupa la actual diputada nacional Romina Del Plá, del Partido Obrero.

A continuación, una síntesis de las principales listas en los distintos distritos de la zona norte:

EN VICENTE LOPEZ

Hubo acuerdo entre el PRO y LLA, con mayoría de candidatos a concejales que responden a la actual intendenta Soledad Martínez. En este sentido la lista es:

Natalia Villa (PRO),Ignacio Albor (PRO), Alejandra Nieto (LLA), Ezequiel Ferrari (PRO), María Pesa (PRO), Alberto Furgiuele (LLA), Susana Orue (PRO), Andrés Persuh (LLA) y Milagros Ibañez (PRO).

La lista de Somos Buenos Aires es la siguiente: María Pia Zorzoli (UCR), Germán Maldonado (del espacio de Julio Zamora), Maria Morales (GEN), Gabriel Gremial (UCR), Patricia Vengaraa (PS), Gustavo Juarez (UCR), Mirta Zaccarello (Zamora), Carlos Más (UCR), Adriana Córtalas (UCR), Jorge Silvestre (PAIS), Florencia Fernández Frelier (GEN) y Teodoro Stagliano (UCR).

SAN ISIDRO

La lista de concejales del oficialismo (con referentes del PRO, LLA y ConVocación) es la siguiente: Jorge Alvarez, Adriana Fossati, Federico Colombo, María de los Ángeles Durand, Juan Bautista Ocampo, Daniela López, Ricardo Antoniassi, Sofía Euman, Joaquín Adrogué, Marcelina Castro, Claudio Gastón Romero y Cyntia Sanguinetti.

Por el lado del possismo, la lista de Acción Vecinal San Isidro es Distinto es la siguiente: Bárbara Broese, Walter Pérez, Fernanda Randolino, Rodrigo Olivera, Silvia Tallarico, Angel Ariel Pereyra, Evelyn Von Brocke, Nicolás Ferro, Marcela Mammarella, Horacio De la Iglesia, Claudia Nuñez, Andrés Rolón.

El ex edil y presidente del Concejo Deliberante Carlos Castellano es quien encabeza la lista de Somos Buenos Aires. A él lo acompaña la dirigente peronista Aurora Bastidas.

La lista del Fuerza Patria, la encabeza el actual edil Federico Meca (ver nota aparte).

SAN FERNANDO

La actual Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente del Municipio Eva Andreotti, será la primera candidata a concejal (el resto de la lista ver nota aparte).

Pudo trascender, que los candidatos de La Libertad Avanza son Kevin Buj, Carina Villa, Ignacio Semenzato, Juana Naumchuk, Eduardo Cáceres y Carolina Poblete, entre otros.

TIGRE

La lista del oficialismo (Somos Buenos Aires), del intendente Julio Zamora es la siguiente: Carolina Hernandorena, Denis Leopoldo Rafar, Analía Viviana Padua, Walter Edgardo Castro, Sonia Andrea Mazzei, Ramón Alejandro Ríos, Cristina Elisabet Arbelo, Rodrigo Iván Ávalos, Sandra Mónica González, Alejandro Ramón Moyano, Natalia Florencia Albornoz y Martín Salvador Nuñez.

Por su parte, Fuerza Patria lleva a: Sebastián Rovira, María Mercedes García, Luis Emilio Samyn Duco, Mariela Lomes, Juan Manuel Reboredo Rodríguez, Laura María Susana Godoy Cabrera, Gonzalo Gerardo Wetzel, Julia Gabriela Ratcliffe, Daniel Eduardo Fariña, Marlene Julieta Veloto Avalos, Alejandro Javier Acevedo y Soledad Marina López.

Una parte de La Libertad Avanza (sector del PRO y referentes del ex presidente del Concejo Deliberante, Segundo Cernadas), lleva la siguiente lista: Claudio Baumgarten, Ximena Pereyra, Juan Furnari, Josefina Ponde, Rodolfo Hyland, Marcela Cesare, Nicolás Grenci, Vanina Pignata, Cristhian Bonacci, Soledad Goya y Román Cigliutti.

La otra lista (perteneciente al actual concejal Juan José Cervetto) lleva como primer candidato a concejal a Laura González Noli (el resto ver en nota aparte).

Opción Vecinal, presentará a: Adrián Guillermo Zolezzi, María Mercedes Esquivel, Guillermo Fernando Baigorria, Carla Florencia Salas, Eduardo Norberto Zárate, Romina Soledad De María, Juan Carlos Pérsico, Tamara Elba Villarreal, José Luis Scaliery, Camila Andrea Falcón, Claudio Fabián Vergara y Silvia Liliana Cricco.

Por Acción Comunal (el histórico partido del ex intendente Ricardo Ubieto) los principales candidatos son: Matías Orfo, Ana María Fernández Costa, Javier Bory, Mariana Ferreyra, Gustavo Truva (Talar).

MALVINAS ARGENTINAS

Por el lado de Fuerza Patria, la lista es encabezada por el actual intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. Y le siguen: María Navarro Meza, Nicolás Flores, Analía Carrizo, Sergio Arce, Karina Obregón, Lucas Mendoza, Valeria Ciacera, Adrián Chacón, Noelia Franco, Cristian Abdala y Catalina Seput.

En tanto, la lista de la Libertad Avanza es: Ana Aiello, Diego Alaniz, Bernardita Shachtl, Nicolás Pérez, Andrea Nuñez, Pedro Zapata, Ana López, Lucas Bordón, Karen Garayo Benítez, Jeremías Alegre Natanael, Corina Pierotti y Guillermo Juárez.

Somos Buenos Aires también presentó su lista. La encabeza Marcelo Labonia y le siguen Nancy Romina Pajón, Antonio Carro, Lucía Fontana, Ricardo Calderón, María del Carmen Fernández, Jonathan Barrio, Sabrina Lucena, Gerardo González, Stella Maris Zalazar, José Weinberger y Marcela Gallinelli.

JOSE C. PAZ

Por el lado del oficialismo, la lista de Fuerza Patria (que responde al intendente Mario Alberto Ishii), es: Juan Ligo, Ruth Barrios, ‘Pali’ Greco, Verónica Cabañas, Diego Pino, Lorena Ramírez, Damián González, Natalia Vieyra, Hernán Verdúm, Yanina Cortés y Andrea González.

Por el lado de La Libertad Avanza María Amoroso será quien encabece la lista de concejales de cara a las elecciones del 7 de septiembre. En segundo lugar va Oscar Abadie, tercera va Roxana Loreiro, y cuarto Carlos Campitelli.

En tanto, se sabe que el primer candidato a concejal por Somos Buenos Aires, es Daniel Torres.