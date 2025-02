Amelia Bartozzi ‘La escritora romántica de zona norte’

Autora de ‘Mentiras Perfumadas’, entre otras obras

Entrevista realizada por: Raúl Ezequiel Poletti

– ¿Cuál es tu formación?

– Soy profesora de inglés, traductora literaria y técnico científica. Además, trabajo en la docencia.

– ¿Cómo fue tu experiencia de empezar a escribir?

– Escribo desde muy chica, desde toda la vida. Al principio solo escribía para mi familia y amigos, los que quisieran leerme y escucharme. Luego empecé a escribir cuentos y relatos que se publicaron en varias revistas digitales nacionales e internacionales. Después escribí notas y entrevistas con escritores para la revista GUKA de Arte y Literatura. Y el 14 de marzo de 2020 presenté mi primer libro de cuentos y relatos ‘Amores Negados’ por Alvarez Castillo.

– ¿Por qué elegiste el género de novela?

‘Mentiras Perfumadas’ es mi primera novela. La tenía en mente hace muchos años pero no encontraba el momento ni la editorial que apostara por mi novela y que fuera lo que yo tenía en mente. Finalmente, di con El Emporio, una editorial que me gustaba mucho, de la que yo ya había leído varias novelas y que se ajustaba al tipo de historia que yo le presentaba.

– ¿Cuánto tiempo te llevo armar la novela?

Mucho tiempo (casi 10 años), sobre todo, el tiempo de investigación histórica, geográfica, cultural. Además, trabajo mucho y fue difícil encontrar los momentos para escribir. La historia la tenía toda en mi cabeza pero la Musa no bajó hasta que no me senté a escribirla. Luego vino un largo proceso de corrección, que también es muy importante.

– ¿Estuviste en varias ferias presentándola?

– Sí. Afortunadamente, pude presentarla en varias ferias. Primero en Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en 2024, acompañada por la editorial y su directora Tamara Sternberg. Luego, en octubre la presenté en la Feria del Libro de Río Cuarto y en Ciudad de Córdoba. Y en noviembre se presentó en La Feria del libro de Vicente López y en la Feria de Miramar en el Centro Cultural Español.

– ¿Cómo es la recepción de la novela en las presentaciones que participaste?

– La gente la recibió, y me recibió, siempre con mucho cariño y con mucha emoción. Por suerte, parece que está gustando mucho y las críticas y reseñas son muy positivas y alentadoras. Estoy muy contenta y muy agradecida con el público, los lectores, la editorial y las personas que me han ayudado a difundirla. A veces me escribe gente de otros países preguntando por la novela y los dirijo a la editorial.

– ¿Qué te inspira escribir?

Todas las cosas y situaciones que me conmueven me inspiran a escribir, todas las historias de vida, relatos de amores y desamores, los traumas que muchos de nosotros podemos tener y las situaciones estresantes, angustiantes, que son un tormento al alma.

– ¿Qué le dirías a los nuevos escritores?

Les diría que estudien, que se preparen, que lean mucho, esencial si se van a dedicar a esto, que estudien idiomas, que si pueden, hagan talleres de escritura. Aunque debo confesar que yo nunca hice talleres. Toda mi práctica fue en el traductorado y escribo, esencialmente, por intuición y por pasión. Me dejo llevar por Musas que acuden a mi mente.

– ¿Cómo pueden comunicarse con vos?

Los que deseen pueden escribirme a través de mis redes sociales Instagram o Facebook y veré la forma de hacerles llegar la novela. Instagram: @ameliabartozzi