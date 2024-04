“Queremos poner orden en San Isidro y que se cumpla la ley”

Lo dijo el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, tras recibir amenazas. Y tras conocerse que la empresa Superfly Cannabis Medicinal no estaba habilitada por el Ministerio de Salud

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, se refirió a las amenazas que recibió por redes sociales luego de los operativos que llevó adelante el Municipio para decomisar más de mil plantas de marihuana ocultas en una casa de Martínez. “Es triste y confirma que lo que estamos haciendo es lo correcto. No es agradable recibir una amenaza, pero trato de no darle demasiada envergadura, sobre todo por el impacto en mis hijos. Mi mujer me banca, me conoce, y sabe que estas cosas pueden pasar”, afirmó en declaraciones radiales.

Y explicó que el Juez de faltas que ordenó el allanamiento también recibió amenazas y ya realizó la denuncia correspondiente. “Seguramente me citen a declarar en el marco de esa denuncia que ya está presentada, y eventualmente ahí haré la presentación y las constancias de mi caso”, agregó.

La empresa Superfly Cannabis Medicinal funcionaba en una zona residencial de Martínez sin habilitación municipal. Luego de dos meses de investigación, el pasado fin de semana personal de distintas áreas del Municipio decomisó las plantas.

Acerca del operativo el intendente detalló: “Esta asociación civil operaba en en una zona absolutamente residencial. Simplemente lo que nosotros hicimos fue intimarlos a que desalojaran el lugar. No cumplieron y el Juez de faltas ordenó que se decomise la mercadería”.

“Ellos manifestaban que tenían todos los permisos, pero nos enteramos que no tenían todavía la autorización del Ministerio de Salud de la Nación para poder comenzar a cultivar el cannabis”, aclaró el intendente.

Y agregó: “Mi compromiso es con cada uno de los vecinos que nos convocaron para poner orden en San Isidro y para que se cumpla la ley”.

(*) La empresa Superfly Cannabis Medicinal no estaba habilitada por el Ministerio de Salud

El Registro del Programa Cannabis (Reprocann) hoy aclaró que la empresa que operaba en Martínez no contaba con la autorización para el cultivo domiciliario con fines medicinales.

El Municipio de San Isidro consultó por la situación legal de la empresa Superfly Cannabis Medicinal que funcionaba en Pirovano, entre Ricardo Gutiérrez y Estrada, una zona residencial de la localidad de Martínez. “El trámite de inscripción al Reprocann se encuentra ‘Pendiente de Evaluación’, por lo que no se encuentra habilitada a vincular pacientes en la mencionada plataforma”, afirma el comunicado emitido por el Ministerio de Salud de la Nación.

Desde esa cartera nacional también aclararon que excede “a las competencias del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis las gestiones de registro de los interesados como Asociación Civil vinculada a la Salud”.

Ante esta confirmación, el intendente Ramón Lanús apuntó: “Quedó demostrado que esta empresa funcionaba de manera absolutamente clandestina sin la autorización del Ministerio de Salud de la Nación ni habilitación municipal. Vamos a ser implacables con aquellos que no cumplan la ley en San Isidro”.

El sábado pasado, personal de diversas áreas del municipio allanó el búnker vip de esta empresa con pantalla de ONG cannábica y decomisó más de mil plantas de marihuana.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich