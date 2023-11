Kusinsky y Storino reelectos por la Asamblea Universitaria de la UNPAZ

UNPAZ es la Universidad Nacional de José C. Paz

En el marco de lo previsto por el Estatuto Universitario de la UNPAZ, el 10 de noviembre de 2023 las/os representantes de los diferentes claustros eligieron a Darío Kusinsky y Silvia Storino como rector y vicerrectora, respectivamente, para el período comprendido entre el 1º de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2027.

El máximo órgano de gobierno de la Universidad aprobó la reelección de Kusinsky y Storino en un contexto de celebración y reivindicación de la educación pública, conurbana, inclusiva no arancelada y de calidad.

La sesión de la Asamblea Universitaria, la sexta desde su creación y la tercera en elegir la conducción del Rectorado y Vicerrectorado, constituye uno de los actos más solemnes de la vida democrática de la universidad. Es la expresión de la voluntad de toda su comunidad representada en los claustros docentes, nodocentes, de estudiantes y graduadas/os.

Previo al acto eleccionario, el rector Darío Kusinsky presentó un informe de gestión correspondiente al período 2022/2023, complementario al presentado en la Asamblea del 2021, que se organizó sobre seis ejes temáticos que permitieron visibilizar el crecimiento y desarrollo de la UNPAZ durante los últimos dos años. Entre otros temas, se abordaron la gestión académica, la ciencia y la tecnología, la extensión y la infraestructura.

Durante la jornada se destacó el crecimiento y desarrollo de la UNPAZ desde sus inicios y durante los últimos años. Entre los aspectos que destacaron, se mencionaron la ampliación de la oferta formativa de pregrado, grado y posgrado, el incremento de la matrícula de estudiantes, de graduadas y graduados que recibieron sus títulos, el trabajo desarrollado para potenciar la investigación y los proyectos de ciencia y tecnología, las actividades culturales, deportivas y de extensión, la edición y publicación de un amplio catálogo de libros y revistas, y las actividades internacionales que otorgan visibilidad y posicionamiento a la UNPAZ en el mundo.

Asimismo, se celebró la inauguración de grandes obras, en articulación y con el acompañamiento del Municipio de José C. Paz, así como la ampliación de la infraestructura edilicia y el trabajo que se sigue realizando para la culminación y el desarrollo de proyectos para que la comunidad universitaria pueda realizar actividades en más espacios y mejores condiciones.

En tal sentido, el rector hizo un especial reconocimiento a la visión del intendente Mario Ishii, quien forjó el proyecto de universidad hace muchos años y lo materializó con obras para que José C. Paz, la comunidad local y de la región, cuente con las condiciones para que un/a ciudadana/o inicie el jardín de infantes y continúe hasta la universidad cerca de su hogar. “Estamos discutiendo proyectos nuevos para estar a la altura desde la Universidad de un Intendente que confía en nosotros. Yo le quiero agradecer a Mario en particular por su modo de entender la Universidad y por la confianza que nos tiene en este proyecto tan grande”, expresó Kusinsky.

Las y los Asambleístas destacan la labor de la gestión:

El exrector y actual asambleísta, Federico Thea, destacó que “Dario y Silvia han cumplido con una de las principales metas que nos pusimos hace 4 años; en aquel momento dijimos que la Universidad iba a tener un fuerte desafío de crecimiento y el desafío no solo iba a ser gestionar sino hacerlo sin perder ese toque personal que tiene nuestra Universidad, ese toque de hacer sentir a cada una/o especial, sea como estudiante, graduada/o, nodocente, investigadora/or, funcionaria/o, cada una/o de nosotras/os nos sentimos muy especiales y parte de una historia”.

En representación del claustro de estudiantes, la asambleísta Tamara Weber, sostuvo que “necesitamos otra gestión de Darío y Silvia y otra gestión popular en el Estado nacional que acompañe para que la Universidad siga creciendo en inversión y en los proyectos que impulsan estas autoridades”. En consonancia, el representante de graduadas/os Nicolás Gulman resaltó: “la fuerza de trabajo, el empuje, la solidaridad, el sentido de transformación que transmiten a toda la comunidad universitaria… (…) Creo que todos venimos acá a defender a la Universidad Pública; tenemos un Estado presente, queremos un país que nos permita soñar cada día”.

Del mismo modo, el consejero superior por el estamento de nodocentes, Daniel Dominguez, afirmó que las/os trabajadoras/es de la Universidad “nos sentimos orgullosas/os de tener un rector y una vicerrectora como Darío y Silvia que siempre estuvieron, acompañaron y, desde el primer momento, se comprometieron con los concursos y la mejora de la infraestructura para las/os trabajadoras/es”.

Entre tanto, Mauro Benente, docente y director del Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales señaló que “lo que presentó Darío no fue un informe de gestión sino un ‘informe de transformación’ porque se gestiona lo que está, y lo que se mostró es cómo se fueron transformando las frustraciones en sueños”, precisó. “Me parece que una de las grandes cosas que se ha logrado en estos años es que aquello que antes, quizás, era una postergación ahora es algo que se puede soñar, y que también se puede cumplir. Me parece que esa es la gran tarea que ha tenido la universidad en estos años: torcer los destinos y transformar postergaciones en sueños”, concluyó.

Agradecimientos de Kusinsky y Storino tras la proclama:

Tras la proclamación de la asamblea, la vicerrectora electa Silvia Storino expresó “esta universidad pudo atravesar esos casi dos años -los de la pandemia- gracias a la unión, a la organización y a la alegría no perdida, aún en medio de las lágrimas; y en este nuevo punto de inflexión que atravesamos nos guiará la misma fórmula: unidad, organización, sensibilidad e inteligencia”, declaró.

El mensaje de Storino apuntó a “la creación de nuevas formas de intercambio, de buen trato y de reconocimiento como tareas de co-formación”. “Nos toca a nosotras -dijo la vicerrectora- una tarea en la que no podemos hacernos las desentendidas; no vale la pena vociferar contra el patriarcado si las relaciones cotidianas entre mujeres y disidencias, en las laborales, de amistad o de estudio, las mujeres seguimos sosteniendo las mismas formas de jerarquía, de competencia y de desigualdad: la sororidad debe atravesarnos y transformarnos”.

Hacia el final, las palabras del rector reelecto Darío Kusinsky resonaron en cada una/o de las/os participantes de la comunidad educativa. “Gracias a las/os estudiantes que hacen política, basta de pensar que hacer política es un problema; es un rol transformador de la vida de las sociedades; esto es para ustedes que son el presente y el futuro de este país”, afirmó.

Agradeció también a los asambleístas, “esto no es magia, es una construcción política en la que compartimos una mirada común”, expresó al tiempo que se dirigió a las compañeras/os nodocentes con quienes “tenemos tantas cosas compartidas, ustedes también estuvieron para mí en los momentos más difíciles y me ayudaron a salir adelante. Son colegas, amigos, hermanos, tenerlas/os cerca y saber que están da fortaleza”.

Como final de una jornada cargada de emociones, Kusinsky resumió algunos de los puntos centrales de su gestión y afirmó que “la Universidad en cuatro años creció, se expandió, cumplió con el mandato de que cada vez más conciudadanas/os puedan acceder al derecho a la Educación Superior en todas sus dimensiones”.

“Fueron cuatro años en los que trabajamos en el sistema universitario, recuperamos el rol de asesores y logramos que el gobierno nos tenga confianza; articulamos con los ministerios de Educación nacional, provincial y local en el fortalecimiento de sus políticas públicas, trabajamos con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y el trabajo en el CIN como modos de reconocer a este proyecto y la capacidad que tiene esta Universidad de resolver problemas”.

Al finalizar la sesión, entre las/os asambleístas y el público, que se hizo presente en el Salón de Próceres Latinoamericanos y en la transmisión por el canal oficial de Youtube de la Universidad, quedó resonando un concepto, una idea que día a día se vuelve una realidad más tangible: “la UNPAZ es orgullo, es bandera y está cerca”.

