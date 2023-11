Jorge Macri: “Hoy en la Ciudad podemos ir a una sofisticación de la gestión”

El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, participó hoy del 13° Foro de Negocios ABECEB, un encuentro sobre liderazgo, mercados, geopolítica, economía, innovación y cambio social de Iberoamérica, que en esta oportunidad se desarrolló bajo el lema “Abre los ojos a un nuevo mundo de negocios. Despertó un nuevo orden mundial”.



Macri participó del panel ‘Renovación de la política: La visión de los nuevos líderes’, junto a Rogelio Frigerio, electo gobernador de la provincia de Entre Ríos. El evento, organizado por la consultora especializada en economía y negocios ABECEB, se llevó a cabo en el Faena Art Center.

DECLARACIONES DE JORGE MACRI

¿Qué espero lograr en la Ciudad de Buenos Aires? Superar lo hecho hasta hoy. Yo estoy parado sobre los hombros de dos gigantes de la gestión, Mauricio y Horacio. Eso me puede dar vértigo o me puede permitir ver más lejos y alcanzar más alto. Yo creo en eso. ¿Por qué? Porque en el lugar donde me dejan la Ciudad me permite imaginar desafíos nuevos. Si yo tuviera que ocuparme de que la Ciudad no se inunde, probablemente tendría que ir a ocuparme de eso. Hoy en la Ciudad podemos ir a una sofisticación de la gestión”.

”Gestionar es siempre desafiarte a hacer de manera distinta y diferente lo que hiciste antes, por varias razones. Primero, porque el punto de partida ya es diferente. Segundo, porque los contextos cambian. Y eso quiere decir que uno tiene que sintonizar con las nuevas demandas, porque lo que era prioritario hace 10 años no necesariamente lo es hoy y porque las tecnologías te dan herramientas nuevas impensadas”.

“Si pienso en las soluciones de hoy con las tecnologías de hace 10 años, no entendí nada. Siempre es superarte y nunca es enojarte con la demanda insatisfecha. Este mundo es el del trabajar en la incomodidad de que siempre falta algo nuevo, y no alcanza. Yo no le puedo decir al porteño ‘no te podés quejar de esto, mira cómo está’. El porteño quiere estar mejor él, y mi desafío es que hoy esté mejor, mañana vuelva a estar mejor, y dentro de 4 años esté mejor”.

”La Ciudad de Buenos Aires no tiene litio, no tiene energías renovables, no tiene producción extensiva, no tiene campo, con lo cual si uno escuchara a los estrategas del crecimiento de la Argentina, parecería que la Ciudad no tiene futuro. Sin embargo, tenemos lo más importante que puede tener organización, ciudad o Estado, capital humano. Y eso nos distingue”.

“Uno de los desafíos de un buen liderazgo es definir el rumbo, pero estar atento a que el ritmo de la marcha lo define el último de la fila. Como este es un encuentro en el que se habla mucho del liderazgo, es una visión humanista que me gusta como concepto de liderazgo: yo como líder defino el rumbo de la marcha, pero el ritmo de la marcha me lo define el último de la fila. Mi último de la fila es el sur de la Ciudad, y mi desafío es ponerlo en el mismo nivel objetivo de crecimiento y desarrollo que el norte. No hay razones para que eso no suceda”.

