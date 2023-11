Jorge Macri: “Hay que seguir construyendo una Policía de la Ciudad respetuosa y profesional”

El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, estuvo presente en el homenaje a los caídos en cumplimiento del deber de la Policía de la Ciudad, junto al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Coria, en un acto que se realizó en el Monumento a los Caídos, en el barrio de Palermo.



“El compromiso es no olvidar, respetar y estar a la altura como funcionarios y aprender de cada uno de estos eventos para salvar la mayor cantidad de vidas posibles, de aquellos ciudadanos de bien a los que esta Fuerza protege y de cada uno de sus integrantes. Para mí será un orgullo poder tomar la posta que dejaron Mauricio y Horacio y seguir construyendo una Policía de la Ciudad respetuosa y profesional, donde buscamos cuidar a la gente tanto como a nuestros policías”, dijo Jrge Macri.

Y añadió: “Cada vez que hablo con alguno de los familiares de algún caído en el cumplimiento del deber siempre el pedido explícito o implícito es el mismo, que no haya sido en vano, que esto haya servido para algo. Y nuestro compromiso político es no sólo honrarlos, cuidar a las familias, sino aprender de cada uno de estos eventos para garantizar y cuidar la vida de todos aquellos policías están ahí afuera cuidando y poniendo en riesgo su vida por el bien común.

Nos sentimos profundamente orgullosos de este camino recorrido en la creación de la Policía de la Ciudad. Desde su inicio ha habido una decisión política de un Gobierno que asume la responsabilidad de cuidar a los vecinos y de aquellos ciudadanos que ingresan todos los días para trabajar, para estudiar. La inmensa mayoría de todos los que circulan por esta Ciudad lo quieren hacer en paz, algunos no, y en eso es imprescindible el rol de ustedes como fuerza policial y de cada uno de los que entregaron su vida”.

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta sostuvo: “Nosotros trabajamos todos los días para cuidar a los que nos cuidan, y eso es mucho más que una decisión política, es una obligación moral. Acá no hay lugar para medias tintas, o estamos del lado de la Fuerza o estamos del lado del delincuente, o cuidamos a los que nos cuidan o los dejamos a la buena de Dios, o trabajamos para garantizar y dar las condiciones para que puedan hacer bien su trabajo o, si no, dejamos que los violentos se adueñen de las calles. Y nuestra decisión es bien clara, siempre vamos a estar del lado de aquellos que nos cuidan y que ofrecen su vida por el cuidado del prójimo.

Nuestra responsabilidad, a partir de este homenaje, es no aflojar, pero ni un centímetro, en la lucha por cuidar a los porteños y a todos los que nos visitan en la Ciudad. Yo sé que estamos viviendo una situación difícil. Ahora, sépanlo, nunca vamos a aflojar, ni este Gobierno, y hablo en nombre de Jorge también, ni el Gobierno que viene, que es toda una continuidad de trabajo, jamás vamos a dar un paso atrás. Siempre para adelante, siempre podemos mejorar trabajando para que los vecinos de la Ciudad y todos los que nos visitan puedan sentirse libres, tranquilos y en paz. Y todo esto lo hacemos también en memoria de nuestros caídos, es lo mejor que podemos hacer por ellos”.

De la ceremonia, en la que se les rindió homenaje a la inspectora Maribel Nélida Zalazar y a los oficiales Fabián Esteban Aguirre, Miguel Martín Cruz y Juan José Alajarín, participaron también el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, y la secretaria de Administración, Justicia y Soporte Operativo de Seguridad, Genoveva Ferrero.

Macri entregó medallas conmemorativas, diplomas y un árbol ingá a familiares de los homenajeados, para luego colocar una ofrenda floral en el monumento que recuerda a los efectivos caídos junto a los valores que representan a la Fuerza de seguridad porteña: Honor, Integridad, Servicio, Disciplina, Respeto y Excelencia.

