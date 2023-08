Nardini: “A mí me interesa velar por la seguridad de nuestras vecinas y vecinos”

Así se manifestó el actual Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense e intendente en uso de licencia de Malvinas Argentinas en declaraciones en relación a los robos organizados en zonas del conurbano bonaerense y la situación en Malvinas.

El titular de Infraestructura y Servicios Públicos de la gestión de Axel Kicillof y candidato a Intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini se refirió a la situación de su distrito y el Conurbano bonaerense en general en declaraciones a la prensa.

Nardini detalló que en las ultimas horas ocurrieron hechos delictivos aislados y los responsables fueron identificados y detenidos, por lo que ya se encuentran a disposición de la Justicia.

Asimismo, recalcó “hay dirigentes que quieran politizar la cuestión y fomentar un clima hostil, que termine generando miedo y afectando la paz social, algo que ninguna de las personas de bien queremos. Me parece muy ingrato y desafortunado que haya gente que busque aprovecharse de esta situación con fines políticos. Espero que recapaciten”.

En relación a los episodios que se desarrollaron en el distrito de la Primera Sección electoral, el ministro aclaró: “En Malvinas Argentinas tuvimos algunos intentos de generar disturbios y robos, lo que sucedió no se puede definir como saqueo, sino que fueron delitos organizados mediante redes sociales y aplicaciones digitales de comunicación. Afortunadamente se lograron repeler rápidamente gracias al accionar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.

“Como lo dijo el Gobernador Axel Kicillof, esto arrancó con la instalación de imágenes y hacer correr noticias falsas, de hechos que hasta altas horas de la tarde de ayer no habían ocurrido. Posterior a esa viralización, registramos episodios delictivos que no parecían tener que ver con una necesidad directa de alimentar a una familia”, dijo el titular de Infraestructura bonaerense, y amplió: “Hay un montón de programas complementarios que lleva adelante el Estado, teniendo que ver con la asistencia alimentaria y asistiendo al más necesitado, que por la situación de crisis económica e inflación no la está pasando bien, pero los lugares a los que fueron a robar y las cosas que robaron (electrodomésticos, bebidas alcohólicas, pintura, ropa deportiva) nada tiene que ver con una necesidad imperiosa para alimentar a una familia”.

Por último, aseveró: “A mí me interesa velar por la integridad de nuestros vecinos y vecinas, por eso pusimos a disposición las 20 cuadriculas del municipio y los 80 móviles presentes entre la Gendarmería, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), sumado a las patrullas de prevención ciudadana municipal y multiplicando por 4 el patrullaje en los siete distritos del Partido de Malvinas Argentinas”.

