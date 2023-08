Ecos del acto eleccionario PASO 2023

Voces de distintos precandidatos de la zona norte bonaerense

(*) Cerca de las 10 de la mañana del domingo13 de agosto el Intendente de San Fernando Juan Andreotti, precandidato a la reelección de Unión por la Patria, espacio que representa a nivel nacional Sergio Massa, se acercó al histórico Colegio San José de la localidad de Victoria a emitir su voto.

Luego de conversar con vecinos que concurrían a la escuela, el Jefe Comunal expresó: “Es una alegría como siempre, un día de fiesta de la democracia de todos los argentinos que tenemos la posibilidad de elegir, hace 40 años, y que debemos cuidar y celebrar viniendo a votar”.

“Yo soy de los que cree que hay que tener un comportamiento cívico. No todos tienen la voluntad o las ganas de comprometerse en la función pública, pero sí creo que todos tienen la obligación de ver a quién votar, de participar, de venir a votar, porque el país lo construimos entre todos y el primer momento en que se construye es eligiendo, viendo qué propuesta tiene cada uno”, continuó el Intendente.

Asimismo, completó: “No es con bronca, sino entre todas las propuestas que hay cual sea la que más a uno le guste. Porque siempre hay que ir para adelante, siendo propositivo y eligiendo a aquellos que creemos que es mejor para la calidad de vida de todos, así que espero que vengan muchos argentinos a votar, a defender la patria y a cuidar este país tan hermoso que tenemos”.

(*) “Gracias a todos mis vecinos y vecinas por su apoyo. Su cariño y sus palabras me impulsan a seguir trabajando por un Tigre mejor”, destacó Julio Zamora, intendente de Tigre y precandidato por Unión por la Patria, quien busca la reelección. Y añadió: “Estamos emitiendo el sufragio en una jornada normal donde los vecinos se van a poder expresar hacia el camino a las elecciones de octubre. Se va a elegir a las autoridades más importantes que son las ejecutivas, tanto intendente, gobernador y el Presidente de la Nación.

Las cuestiones que teníamos que decir ya las dijimos. Entramos en una elección con muchas dificultades pero se está desarrollando todo normal y esperamos que el vecino con toda su sabiduría pueda elegir a los mejores gobernantes”.

Zamora votó en la Escuela Secundaria N° 32 del barrio de El Arco de la localidad de Benavídez.

(*) La precandidata a intendente de Tigre Malena Galmarini (UxP) expresó luego de emitir su voto: “Las expectativas son muchas. Confío en que los ciudadanos y las ciudadanas se van a acercar a los lugares de votación y que van a emitir su voto. Nosotros acá con la expectativa doble, pero la verdad es que yo tengo más la expectativa por esta, en Tigre.

“Elegí a vivir en Tigre, a formar mi familia hace ya un cuarto de siglo. Habla de mi edad también eso. Y la verdad que me enamoré.

Para mí Tigre siempre fue, antes de estar en mi casa, el lugar donde venía con mis viejos de paseo, y ahora es el lugar donde viven mis hijos. Amo a Tigre y me parece que puede estar mejor de lo que está; por eso estoy jugando esta elección.

Hacía mucho que quería ser intendenta; trabajé 10 años en el Municipio. Esos 10 años fueron para mí los mejores 10 años de mi vida. Hicimos mucho, y mucho de lo que hicimos ya no está y hay que volver a hacerlo, pero con la tranquilidad, como dice Sergio, de que dejar lo que está bien hecho y mejorar lo que se puede mejorar.

Mi paso por Aysa me trajo mucha experiencia. Me llevo muchos amigos y amigas. Fueron tres años y medio de mucho trabajo. Los dos años de pandemia fueron realmente muy fuertes porque todos salimos a trabajar y fuimos esenciales para garantizar el servicio a quienes lo tenían y luego seguís contrayendo para quienes no lo tenían. También para llevar agua y lavandina a los barrios donde no había.

Después, la experiencia de manejar una empresa tan grande, moderna, que es un símbolo en la Argentina que venía cayéndose; estaba endeudada, casi paralizada, con más de 100 obras frenadas. Ahora vamos a inaugurar una obra emblemática como es el sistema Riachuelo que estaba parada y hace a 4 millones y medio de personas para que tengan cloacas. Me voy con un dejo de tristeza pero me quedo porque desde la intendencia voy a tener que seguir peleando para que el servicio sea cada día mejor”.

“Quiero ser intendente para que juntos construyamos un Tigre nuevo, mucho mejor.

Desde nuestro espacio la idea es laburar y laburar para mejorarle la vida a los vecinos.

Tenemos un plan con metas y obras concretas y realizables, un equipo de profesionales y la experiencia de un espacio político que sabe cómo mejorar y potenciar ciudades”, sostuvo Segundo Cernadas, precandidato a intendente de Tigre (JxC).

(*) El precandidato a intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini (UxP) concurrió a sufragar en una escuela de la ciudad de Grand Bourg.

Tras sufragar, subrayó: “Es un día muy importante, en el año donde cumplimos 40 años de democracia, que la gente se pueda expresar, que pueda elegir con el corazón lo que es el primer paso del futuro próximo de la Argentina” destacó Nardini, y agregó: “Estamos felices y deseamos que todo el día se desarrolle con la mayor tranquilidad posible. Creo que es lo que necesita la familia argentina”.

Por último, el actual ministro de bonaerense y precandidato a jefe comunal remarcó: “Esperemos que el vecino vaya a votar y elija con el corazón lo que considere necesario para el futuro suyo y de su familia. Es importante la participación ciudadana y, obviamente, que cada uno ponga ese granito de arena desde Malvinas Argentinas para construir la participación democrática que todos necesitamos para forjar un país próspero”.

(*) Ya voté en José C. Paz. Gracias a todas las autoridades de mesa y fiscales por su labor en esta jornada electoral. Las elecciones se están desarrollando normamente en este distrito. Hoy es un día importantísimo a 40 años de la vuelta a la democracia”, señaló el actual intendente de José C. Paz Mario Ishii, quien va por la reelección en Unión por la Patria

(*) Macarena Posse, precandidata a intendenta de San Isidro por (JxC), sostuvo tras emitir su voto: “Siempre es un orgullo votar y ejercer nuestro poder como ciudadanos. Hoy más que nunca, elegimos qué futuro queremos para nuestro país. Muchas gracias a los fiscales y a las autoridades de mesa por hacer posible esta jornada”.

(*) Gracias a todos los que me acompañan en este camino maravilloso y difícil que es la política. A los que me ponen palos en la rueda y refuerzan mi compromiso y convicción.

A todos los vecinos de San Isidro que creen en mi y en mi equipo para liderar el cambio que San Isidro necesita, subrayó Ramón Lanús, precandidato a intendente por JxC.

(*) “Día importantísimo para la democracia, aquí en San Isidro todo se está desarrollando normalmente. Gracias a los militantes que nos apoyan y a todos los fiscales”, destacó Federico Meca, precandidato a intendente de UxP en San Isidro

(*) Camila Paiz, docente, precandidata a concejala en San Isidro por el PTS en el FITU de la lista “Unir y fortalecer la izquierda” que encabezan Myriam Bregman y Nicolás del Caño, emitió su voto en Instituto Ceferino Namuncura de Boulogne. Y afirmó a los medios de prensa: “Hay una juventud que no se resigna ante la situación que vivimos. Lo vimos en la gran campaña que hicimos desde abajo, en las barriadas obreras de San Isidro y en las escuelas a las que fuimos a debatir o charlar con los pibes. Mostramos que el Frente de Izquierda Unidad lucha contra los poderosos, contra los dueños del país, y apostamos no solo a que nos voten, sino también a organizar a esos sectores que la quieren luchar, en particular los trabajadores, las mujeres y la juventud.

El voto FITU es muy importante hacia octubre. Por eso tenemos que defender los votos como un mensaje hacia el ajuste en curso”.

(*) El precandidato a intendente en San Fernando por el PTS en el FITU de la lista “Unir y fortalecer la izquierda”, Sebastián Tesoro, tras emitir su voto sostuvo: “Durante la campaña que hicimos, recorriendo fábricas y los barrios, tuvimos muchísimas muestras de apoyo. Tenemos expectativas y queremos que esa bronca que se escucha en las calles o en los lugares de trabajo, se pueda expresar en el voto a la izquierda para fortalecer las luchas que se vienen”.

(*) También María Gabriela Puebla, precandidata a concejala en San Fernando por el PTS en el FITU de la lista “Unir y fortalecer la izquierda” y trabajadora del Hospital Cordero indicó al salir de votar: “Creemos que hay muchos sectores que buscan una alternativa en la izquierda. Estamos orgullosos de la campaña que hicimos, toda hecha a pulmón con militantes y simpatizantes que nos acompañaron”.

(*) Soledad Martínez, actual intendenta de Vicente López, quien se postula a la reelección por Juntos por el Cambio, tras emitir su voto afirmó que su deseo es que la ciudadanía vaya a votar pacíficamente. Por otro lado, Nicolás Marchiolo, también precandidato a intendente, afirmó que hubo faltantes de sus boletas en algunos establecimientos.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich