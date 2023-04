Homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas en toda la zona norte

A lo largo de todo el fin de semana, hubo actos en conmemoración a un nuevo aniversario (41) de la gesta de Malvinas. A continuación, lo ocurrido en San Fernando, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Isidro y Tigre, distritos de la zona norte del Gran Buenos Aires.

EN SAN FERNANDO

El Municipio de San Fernando organizó un muy emotivo acto en la Plaza Mitre para recordar y homenajear a sus héroes contemporáneos, y se entregaron placas recordatorias a los ex combatientes sanfernandinos.

La Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente Eva Andreotti expresó: “Este es un muy emotivo acto para homenajear a los ex Combatientes de Malvinas. Hoy el Intendente quiso que San Fernando siga reconociendo a sus héroes a 41 años de la gesta, con el show de Nito Mestre para poder disfrutar con todos los vecinos en la plaza Mitre de nuestro querido distrito junto a conjuntos locales que muestran todo el talento de los sanfernandinos”.

En tanto, el legendario músico y compositor Nito Mestre, que tuvo a su cargo el cierre de la jornada, comentó: “Yo viví esa época; es un honor para mí poder estar en un homenaje a los ex Combatientes; he conocido a muchos en distintos lugares que me contaron sus historias que la gente debiera conocer, porque son muy fuertes. Debería saberse más cómo lo vivieron ellos. Hay que separar una guerra de Malvinas bastante complicada de explicar, de los ex Combatientes que fueron a poner el pecho”.

Y agregó: “Durante la guerra, junto a Charly, Porchetto, León y Spinetta hicimos un festival en Obras para apoyar a los soldados, a los pibes, y no a los dictadores, que fue bastante vapuleado; por eso me parece muy bien que tengamos memoria el 2 de abril con esta vigilia y este homenaje a los ex Combatientes que pusieron el cuerpo e incluso perdieron la vida durante y después por consecuencia de la guerra”.

El acto Incluyó un show musical del que participaron Euterpe, la Compañía Gaucha Argentina, Sergio Fasoli y el Ballet Folklórico Municipal, con un gran cierre de Nito Mestre. La Vigilia finalizó a la 0 hora del 2 de abril, con la entonación del Himno Nacional y un minuto de silencio en memoria de los Héroes caídos.

EN MALVINAS ARGENTINAS

Este fin de semana se realizó el homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, a 41 años de uno de los hechos más tristes de nuestra historia.

Encabezaron el encuentro la intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noelia Correa; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini; y el vicepresidente primero del Senado bonaerense, Luis Vivona.

La jefa comunal dijo: “Es un día muy emotivo. Poder hacer este homenaje como todos los años, nos permite poder hacerles llegar nuestro cariño, el valor y el respeto que sentimos. Mantenemos intacta la memoria, por la valentía que tuvieron”.

Por su parte, el ministro Nardini, expresó: “Hoy es un día con sentimientos encontrados, triste porque se recuerda la pérdida de un montón de hombres que dieron su vida, pero también de alegría por el orgullo de haber defendido el suelo patrio y el valor que tiene el soldado argentino”.

El sábado por la noche se llevó a cabo una emocionante vigilia, esperando que se hicieran las 12 h en recuerdo del día que marcó la memoria de los argentinos para siempre. El domingo se llevó a cabo el acto central, con presencia de autoridades, ex combatientes, familiares, entre otros. El gran cierre estuvo a cargo del cantante Alejandro Lerner.

Además, se colocaron distintas ofrendas florales en distintos puntos representativos del distrito: Plaza 2 de Abril; Rotonda Huergo “Monumento Héroes de Malvinas”; Plazoleta Cassano; Plaza Miguel Azar; Plazoleta Cabo Sosa; Plazoleta Malvinas Argentinas.

EN VICENTE LOPEZ

En el marco del 41 aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, Vicente López homenajeó a los veteranos y caídos en el Paseo de la Costa. Allí, estuvo presente la intendenta del partido, Soledad Martínez, quien brindó unas palabras para conmemorar esta efeméride.

La veneración inició con el izamiento de las banderas y la entonación del Himno Nacional Argentino interpretado por la Orquesta Armada. Además, el diácono Fernando Cerruti encabezó una oración en memoria de los caídos.

Soledad Martínez destacó que si bien se trata de una jornada de mucha tristeza, también es un día para honrar a los veteranos y los caídos: “Hoy nos reunimos como comunidad, primero y principal, para honrar a nuestros caídos, para abrazar a sus familiares, para seguir acompañándolos; y fundamentalmente para honrarlos a ustedes, los queridos veteranos”.

La intendenta además remarcó la importancia de seguir rememorando este suceso “por nuestra historia, para que nadie se olvide de lo que pasó, para que recordemos, para que los más chicos también sepan de dónde vivimos. Es muy difícil que una comunidad mire al futuro si no recuerda y tiene presente su identidad y lo que es parte de su historia”.

“Vuelvo a renovar este año el compromiso de toda la comunidad de Vicente López en hacer memoria y en seguir reivindicando nuestros derechos sobre Malvinas. Las Malvinas nos unen y las Malvinas son Argentinas” concluyó contundente la jefa comunal.

El evento se realizó en el Monumento en Honor a los Caídos y Veteranos de Malvinas ubicado en Laprida y Alfonsin.

EN SAN ISIDRO

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, presidió los actos por el 41º aniversario de la Guerra de Malvinas. El sábado hubo una vigilia en Villa Adelina, que tuvo una charla con ex combatientes, gastronomía, una muestra malvinense y música. El 2 de Abril se realizó el acto central en Acassuso.

“Esta ceremonia, si bien tiene su costado triste porque recordamos a quienes perdieron su vida en Malvinas, también es linda y emocionante, ya que la admiración por aquellos que ofrendaron su vida por la patria va creciendo día a día. Hace 41 años, cuando terminaba la guerra, los ex combatientes fueron dejados de lado, y fueron muchos los municipios, entre ellos San Isidro, los que comenzaron a reconocerlos como héroes”, sostuvo Posse, tras compartir la vigilia con los vecinos en la Plaza Almirante Brown de Villa Adelina.

Hubo un minuto de silencio en memoria de los héroes sanisidrenses inmolados en la batalla de Malvinas: Rubén Isidoro Boutrón, Héctor Hugo Diez Gómez, Héctor Antonio Dufrechou, Omar Jesús Herrera, Marcelo Romero, Marcelo Sergio Novoa, Fernando Luis Sieyra y César Alberto Zapata.

También se recordó a los ex combatientes que participaron de la guerra y que hoy ya no están: Edgardo Thompson, Mario Peña, Denis Harvey, Marcelo Araujo, Juan Etchecopar, Víctor Becerra, Carlos Viegas Cascalleira, Julio Ibalo, Alfredo Gómez, Miguel Alfaro, Ricardo Alvarez, Domingo Giménez, Horacio Silva, Jorge Morales, Jesús Herrera, Isabelino Vianconi, Ángel Miguel Espósito, Hugo Mc Douglas, Ramón Cardozo, Jorge Claudino Humeres, Sergio Borrini, Alberto Eduardo Moretti y Luis Roberto Ruiz.

El homenaje siguió en la plaza Remedios de Escalada, ubicada en la intersección de las avenidas Santa Fe y de la Unidad Nacional, en Acassuso. El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional y un minuto de silencio en memoria de los héroes sanisidrenses inmolados en la batalla de Malvinas.

Para finalizar, se colocaron las ofrendas florales al pie del monumento, que fueron entregadas por el Municipio y la Agrupación de Ex Combatientes de Malvinas de San Isidro.

EN TIGRE

En el 41° aniversario de la gesta de Malvinas, el intendente Julio Zamora, acompañado de la concejala Gisela Zamora, inauguró la plazoleta “2 de Abril” ubicada en Don Torcuato oeste.

El espacio renovado número 81 del Municipio lleva su nombre en homenaje a los veteranos -quienes acompañaron el evento- y caídos de la guerra de Malvinas, al cumplirse 41 años del conflicto bélico. Cuenta con juegos infantiles, mobiliario urbano, sectores aeróbicos, nueva iluminación, veredas y parquización.

“En este 2 de abril muy especial a 41 años de la gesta de Malvinas, poder inaugurar un espacio público pequeño, pero muy valorado por los vecinos. Se trata de llegar al rincón más profundo de Tigre, con un espacio verde, con juegos para los chicos. La posibilidad de que el barrio tenga un lugar de encuentro a partir de la intervención que hace el Municipio. Ponerle el nombre ´2 de Abril´ y hacerlo un 2 de abril a 41 años de la gesta de Malvinas también es emotivo. Agradecer a todos los veteranos de Malvinas que siempre tienen la predisposición y voluntad de acompañarnos en eventos de este tipo y a todos los vecinos que se acercaron acá y valoran el cuidado del Municipio de los espacios públicos”, expresó el jefe comunal.

Y continuó: “Quisiera valorar la labor de los veteranos. Muchas veces se ve solo el 2 de abril, pero durante todo el año hacen tareas de concientización, de puesta en valor de lo que significa la gesta de Malvinas, de la soberanía como el eje que debe tener la Argentina a la hora de defender nuestros derechos. Malvinas es una causa noble, es una causa de todos los argentinos. Hoy en todo el país se están haciendo distintos eventos vinculados a la gesta de Malvinas. Es una causa nacional y tenemos que defenderla”.

Tras dialogar con veteranos de guerra se realizó el tradicional corte de cinta para dar por inaugurada la plaza. Luego se descubrió una placa conmemorativa y a continuación el jefe comunal y los presentes plantaron un Lapacho como símbolo de un pueblo en crecimiento.

El veterano Rubén Serrano se mostró complacido por el acompañamiento del Gobierno local e indicó: “Totalmente agradecido por esta situación que estamos celebrando. Esta vez la inauguración de una plaza nueva en Don Torcuato, el lugar de residencia mío y de muchos veteranos. Es fundamental este tipo de homenajes para los ex combatientes y la gesta de Malvinas. Nos sentimos respaldados y complacidos con el acompañamiento del Municipio en las actividades en homenaje a la causa Malvinas”.

La plazoleta ubicada en la intersección de las calles Urquiza y José León Suárez cuenta con un cartel donde se plasmaron los nombres de los 31 combatientes de la localidad de Don Torcuato que participaron del conflicto bélico. También se colocó un banco turquesa para concientizar sobre las infancias libres y cuidadas, uno rosa referido a la lucha contra el cáncer de mama y otro rojo en nombre de las víctimas de femicidios y violencia de género.

El integrante de la Unión de Excombatientes de las Islas Malvinas de Tigre, Mario Villalobos, señaló: “Muy contento, agasajado por la puesta en valor de la plazoleta. Contento, agradecido al Municipio que siempre está a disposición de todos los veteranos. Agradecidos por todas estas caricias al corazón, más que nada esto es un consuelo y un agasajo para nuestros compañeros que dejaron la vida en Malvinas y en la posguerra”.

Como parte del homenaje, en el cierre del evento el intendente Julio Zamora, junto a vecinos, vecinas y veteranos, colocó una ofrenda floral en conmemoración al 41° aniversario del inicio de la guerra.

