Julio Zamora: “Necesitamos diálogo entre todas las fuerzas políticas para sobrellevar la difícil situación que afronta el país”

En declaraciones a la prensa, el intendente de Tigre destacó que la falta de cohesión política ralentiza la toma de decisiones del ejecutivo nacional. Analizó la situación económica actual del país y respaldó la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía. Además, profundizó en el modelo de seguridad del Municipio y su articulación con la Provincia.

En el programa Micrófonos de la Mañana de Radio Urbana BA, el intendente de Tigre, Julio Zamora, brindó declaraciones acerca de la coyuntura económica del país, la urgencia de lograr cohesión política para acelerar la toma de decisiones a nivel nacional y el modelo de protección ciudadana del Municipio.

“Creo que hay una mirada de algunos medios de comunicación y de algún sector que incide en la agenda política, principalmente sectores concentrados de la economía, a partir del nombramiento de Batakis. La ministra asumió con una actitud muy firme de cumplimiento de las metas pautadas con el FMI, pero a su vez con una mirada muy especial con los sectores más postergados de nuestra comunidad”, sostuvo Zamora.

Y continuó: “Nuestras familias están sufriendo la inflación. Necesitamos diálogo entre todas las fuerzas políticas para sobrellevar la difícil situación que afronta el país. Tuvimos una guerra, la inflación; venimos de un gobierno que produjo un endeudamiento histórico en Argentina y para eso necesitamos dirigentes como Batakis; una dirigente probada en la escasez, que fue ministra de Economía en una provincia que no tenía todos los recursos para administrar”.

Consultado sobre los tiempos del ejecutivo nacional en el abordaje de la situación económica del país, Zamora remarcó: “Falta velocidad en las decisiones. No sé si serán tan fáciles para tomar o requerirán algún estudio, pero el tiempo pasa y las medidas hay que tomarlas rápido, en esta urgencia. Tendría que haber más rapidez y para eso se requiere cohesión en la política. Creo que la no cuestión en la política hace que las decisiones se tomen tan lentamente”.

En materia de seguridad, el jefe comunal indicó: “Nosotros en el Centro de Operaciones Tigre tenemos lo que se denomina ‘Mapa de Calor’, que nos da en línea cuál es el estado de la inseguridad de nuestra comunidad. A partir de ahí es que se establecen mecanismos de prevención o de actuación, una vez producidos algunos hechos ilícitos, para intentar saturar esa geografía que está teniendo algún problema y evitar que continúe”.

Además, explicó: “Cuando uno dice qué hay inseguridad en algunos barrios, tenemos que preguntar con respecto a qué o en qué contexto. Estamos en el conurbano, en la Provincia de Buenos Aires, que tiene problemas importantes de seguridad. Si se compara Tigre con cualquier de los barrios del conurbano, seguramente vamos a tener mejores índices”.

En cuanto a la articulación con la Provincia en el combate contra el delito, puntualizó: “Luego del Programa Nacional de Protección Ciudadana, que se articuló a través de la Provincia, nosotros lo que pudimos hacer es completar todas las cuadrículas que tiene el Municipio de Tigre con patrulleros nuevos, que se agregaron a los que ya tenía el servicio. Somos el Municipio que mejor porcentaje recorrido tiene de los patrulleros provinciales; estamos en un 95% – 98% de cumplimiento del recorrido que tienen que hacer, según el sistema provincial”.

