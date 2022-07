Este fin de semana llega el Campeonato Nacional de Skateboarding a San Fernando

Comenzó este viernes 22, y sigue el sábado 23 y domingo 24 de julio en el Parque Municipal de Deportes Extremos, el ‘Open San Fernando’, preselectivo para el World Championship de Río de Janeiro. El sábado 23 desde las 12 hs habrá una exhibición de Freestyle Rap. La inscripción continuará abierta hasta el miércoles 20 de julio inclusive.

Este fin de semana llega a San Fernando el Campeonato Nacional de Skateboarding, que se llevará adelante en el Parque Municipal de Deportes Extremos ubicado en Av. Sobremonte y Guido Spano, Virreyes. En un evento organizado por el Municipio de San Fernando junto con el Comité Nacional de Skateboarding, la Confederación Argentina de Patinaje, y marcas patrocinadoras.

El sábado 23 y domingo 24 de julio (arrancó el viernes) participarán de la competencia los mejores skaters del país en las categorías Street y Park; mientras que, además, el sábado desde las 12hs habrá una exhibición de Freestyle Rap, con los artistas Caleb, Logan, Baiper y Thom.

La inscripción continuará abierta hasta el día miércoles 20 de julio en www.capskateboarding.org. Para más información sobre este evento de participación gratuita pueden comunicarse vía mail a: [email protected]

Organizan: San Fernando Municipio | ASKBA | Comité Nacional de Skateboarding | FXU | CAP | CSP.

Colaboran: Speed | Fallen | Hell’s Pizza | Converse | Familyarg | Secret Point | Brothers | This Is BP| Xtrem by Samsonite | Odder Skateshop | Protein Factory | La Cordonería |Ultratech | Nomongo Skateshop | Skatear | Argentum Truck Co. | Sushi Mizu | Life Skateboarding | Vitatech | Byour Food | Maneje Skateboards | Sound System Skateshop

WWW.ASKBA.ORG | WWW.CAPSKATEBOARDING.ORG

